Ed Sheeran ofrecerá conciertos en México

Ed Sheeran está listo para traer su música a América Latina y a México llegará los días 10, 12 y 14 de junio para presentarse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, la Arena VFG de Guadalajara, y el Auditorio Citibanamex de Monterrey, respectivamente.

El intérprete británico dio la noticia en sus redes sociales con un video en el que también anunció fechas para Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Puerto Rico.

El tour arrancará el 13 de mayo en Lima, Perú, y finalizará el 14 de junio en Monterrey.

La súperventa Santander arrancará el 31 de enero, mientras que el 1 de febrero podrán adquirirse los boletos por Ticketmaster. El 2 de febrero, estarán disponibles en venta general.

Recientemente Sheeran estrenó dos nuevos sencillos, “Shape of You” y “Castle on the Hill”, que formarán parte de su siguiente álbum de estudio, ÷ (divide), que será lanzado el 3 de marzo.

Con información de Hey