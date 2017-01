¿Capacitación en el Planetario Nundehui?

El Planetario Nundehui convertido desde hace décadas en refugio oficial de comisionados de la anterior Secretaria de Administración, anunciaron que para mejorar sus condiciones y servicio que se proporciona a los interesados en asistir a sus anacrónicas exhibiciones (los Planetarios hoy son Domos Digitales) se dará capacitación al personal, como si la astronomía o cosmografía fuera similar a hacer tamales, porque en entrevista, el encargado del Planetario Nundehui, Ernesto Caballero, señaló que el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa ha prestado especial atención en brindar cada día mejores servicios a la sociedad oaxaqueña…” Y es por eso que todo el personal del Planetario debe estar debidamente capacitado, de esta manera tendremos más elementos para brindar una mejor asistencia al público que nos visita”… Ofrecimiento que como intención es noble y aceptable, pero en la realidad es diferente porque la astronomía es una ciencia matemática no alguna artesanía, por lo que requiere en principio de conocimientos fundamentales de astronomía o física del cosmos y, en una cuantas sesiones es imposible aprehenderlas y trascender.

Si la capacitación es para atender alumnos de preescolar y primaria, niños pequeños a quienes en el Planetario Nundehui únicamente exhibirán imágenes, el asunto no tiene mayor problema; es sumamente básico y elemental lo que se requiere; no obstante, todo Planetario debe ser una institución seria, integrada por expertos, conocedores de las ciencias del cosmos, relacionados con astrónomos de su entorno, del país y el mundo, como con la Asociación Mexicana de Planetarios que incluye el del IPN, de Puebla, Monterrey, Tabasco, Mérida y muchos otros donde trabaja personal experto y especialistas, integrantes de sociedades astronómicas, asociaciones civiles, agrupaciones astronómicas de universidades o institutos tecnológicos, no como en Oaxaca, donde ninguno del Planetario tiene vínculo o relación alguna con los grupos de astrónomos aficionados y profesionales, ajenos a las Noches de Estrellas, festivales astronómicos, Día Mundial de la Astronomía o maratones Messier, porque como hemos constatado, el personal del Planetario no sabe qué es la oblicuidad de la eclíptica o la precesión de los equinoccios. Qué bien que se capaciten. ¿Pero quién lo hace?, si es el INAOE, AMP o Instituto de Astronomía de la UNAM, parabién, pero aun así, ninguna capacitación astronómica se puede impartir en un mes, y menos a quien no tiene antecedentes en cosmografía.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez