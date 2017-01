Universitarios sin empleo

Y eso que apenas “Empieza la era difícil por Trump”. La información nos deja per—plejos. “El cincuenta por ciento de universitarios y bachilleres están SIN empleo” Y se refiere a NUESTRO PAÍS LLAMADO MÉXICO. Los datos agregan que de ese porcentaje global, el 55% es de mujeres y el 45% es de hombres. Lo que indica que, aunque LAS jóvenes mexicanas logren terminar el nivel universitario o por lo menos el BACHILLERATO, ellas seguirán siendo discriminadas por los empresarios. Aunque, hay algunos como M.T. que sí preferirían contratar a las chavas…pero, según dicen… sería con otras intenciones. ESTO sí es como para ponerse a llorar…Y nos hace pensar que, en lugar de avanzar, vamos para atrás. Pero también nos hace reflexionar en lo que ocurre actualmente en MÉXICO. Porque, cuando por fin se le ha empezado a dar libertad y apoyo a LAS jóvenes…sufren una total decepción al ser rechazadas una vez que han logrado los niveles más altos de preparación académica. Tan grave o peor que cuando las contratan pero les asignan salarios más BAJOS que a LOS jóvenes que están en sus mismas condiciones de preparación. ¡Las estadísticas hablan! Y así lo han señalado. Aunque también existe lo otro, aunque quisiéramos negarlo: Hay chicas ..y NO tan chicas…peeeero “bien presentadas”, que suelen cobrar salarios altos sin saber hacer nada…más que lo que el pa tromp le indique en privado. ¡Qué grave discriminación! Y lo más triste, lamentable, desquiciante…es que, en NUESTRO PAÍS, en los años recientes ha AUMENTADO visiblemente el número de MUJERES ASESINADAS…Las ESTADÍSTICAS también “hablan” al respecto. ¿O será también CULPA de los MEDIOS? ¿Será que NO dicen la verdad y es por eso que la IGLESIA católica les hace el llamado a “decir la verdad aunque duela”? Algo sumamente grave sucede en la sociedad mexicana. ¿Cómo andará el resto de LATINOAMÉRICA? Por lo pronto, nosotros pensamos que sería de suma importancia que las UNIVERSIDADES del país fueran revisadas y evaluadas para ver QUÉ se les enseña a sus alumnos y para qué les sirve…o NO. A esto se le llamaría, REVISAR la AXIOLOGÍA o los FINES que se persiguen con la EDUCACIÓN UNIVERSITARIA que se imparte en MÉXICO…NO hay que olvidar que entre los que PROTESTAN por TODO, hay quienes se oponen rotundamente a que los jóvenes salgan BIEN preparados para TRABAJAR…porque sería en BENEFICIO de los EMPRESARIOS…De ese tamaño están las cosas…Luego entonces, esas mismas personas han de estar felices porque “los y las” (absurdo “español”) estudiantes de las universidades mexicanas NO sean contratadas en ningún EMPLEO que rebase los “salarios” que ganan los albañiles, los carpinteros, los electricistas, los “maestros”de pueblo…que, por cierto, muchos de ellos tienen MEJORES salarios que los PROFESIONALES de cualquier rama del saber. Pregunten cuánto ganan ciertos “líderes” magisteriales o algunos “directivos”, que solamente causan daño al personal que “dirigen”…sobre todo a quienes NO aceptan las consignas de orden político de “su” sindicato…que también está en contra de la educación que ofrece el ESTADO. ¡Un verdadero caos se vive en NUESTRO PAÍS, llamado MÉXICO!

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García