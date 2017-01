El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto volverá a trabajar con Martin Scorsese en junio próximo cuando se ponga detrás de la lente de The Irishman, cinta que contará con las actuaciones de Robert De Niro, Joe Pesci y Harvey Keitel, dos de los actores que protagonizaron en la década de los 70 las primeras películas de Marty, como suele conocerse al realizador neoyorquino. A ellos se sumará el ganador del Oscar, Al Pacino, así como Bobby Cannavale.

“¡Estoy muy entusiasmado de trabajar en este proyecto y más con este gran elenco! Recuerdo que una vez me tocó filmar una especie de comercial en el que salía De Niro y me acuerdo se un momento en el que yo estaba iluminando a De Niro y a su lado estaba Scorsese. No pude evitar decirles que para mí era increíble poder trabajar con ellos y ahora hacerlo en un largometraje lo hace muy especial”, expresó vía telefónica desde Taipei, Rodrigo Prieto.

El mexicano de 51 años fue noticia la mañana de este martes cuando La Academia de Ciencias y Arres Cinematográficas de Estados Unidos anunció su candidatura al Oscar en el rubro de Mejor Fotografía por su trabajo en Silence, cinta dirigida por Scorsese. Para Prieto resulta todo un honor volver a repetir mancuerna con Scorsese en The Irishman, cinta que regresa al cine de gángsters que solía hacer Scorsese décadas atrás.

“Es un tema muy interesante y (Scorsese) vuelve a ese cine de gángsters y mafia (sic). Éste es un proyecto que De Niro realmente ha querido hacer desde hace tiempo. Él ha sido el que ha estado empujando para que se haga”, detalló el también cinefotógrafo de Regreso a la montaña, cinta que hace once años le dio su primera nominación al Oscar.

The Irishman centrará su atención en Frank Sheeran El Irlandés, un hombre que estuvo implicado en el asesinato de Jimmy Hoffa, líder del Sindicato de camioneros, quien en su momento estuvo ligado a la mafia. El papel de El irlandés será interpretado por De Niro, mientras que el de Hoffa caerá en manos de Al Pacino.

Se sabe que se hará uso de la tecnología para rejuvenecer a los actores involucrados, algo así como lo que se llegó a usar en El curioso caso de Benjamin Botton, donde se rejuveneció a Brad Pitt , o más recientemente lo que de vio en Rouge One para rejuvecer a la Princesa Leia, interpretada por la finada Carrie Fisher.

“Estamos trabajando en la pre producción del filme y la idea es que empecemos a filmar en junio en Estados Unidos, en Nueva York, aunque la historia ocurre en Filadelfia. Yo empezaré a prepararme a finales de marzo o principios de abril”, explicó Prieto.

Martin Scorsese y el mexicano Rodrigo Prieto trabajaron por vez primera en El lobo de Wall Street en 2013 y después lo hicieron en Silence, cinta que se estrena en nuestro país este 24 de febrero.

Para el mexicano la segunda nominación al premio de la Academia se da en un momento históricamente interesante debido a la política antimigrante que promueve el presidente Donald Trump.

“Sí creo que en el arte y especial en el cine, la tendencia ha sido la contraria. Me ha tocado la suerte de participar en proyectos con gente de muchas partes del mundo. El cine permite romper barreras y lo interesante es que la Academia reconoce el trabajo de quien sea, no importa si llegaste (a EU) o eres local”, sentenció Rodrigo Prieto.

La cinta Silence está ambientada en el siglo XVII y sigue la travesía de dos jesuitas que van a Japón a buscar a su mentor, quien ha sido capturado por los locales, obligándole a renunciar a su fe.

