Nueva dirigencia; mismas condiciones

Hasta febrero de 1980, la elección de la dirigencia de la Secciòn 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue dirigida desde el comité nacional, que empezaba por designar a quien presidiría los trabajos del congreso extraordinario, con la consigna de “convencer” a los delegados de la necesidad y conveniencia de formar la “planilla de la unidad”, formada por parte de los integrantes del comité saliente y agregados incondicionales.

Durante mucho tiempo en la elección se practicó el regionalismo. Los delegados se agrupaban por regiones para solicitar al enviado del SNTE las principales carteras, empezando por la secretaría general, organización y finanzas. Nada màs que el presidente del congreso traía línea, debía operar para imponer a los que formarían el nuevo comité seccional. El control aseguraba la imposición. El proceso de ninguna manera era democrático.

La última elección realizada con las condiciones del comité nacional fue la de Fernando Maldonado Robles, que tres meses después fue desconocido por los mismos delegados y por las bases, que movilizadas dieron inicio a lo que se identifica como Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de la Secciòn 22, convertido en oposición al afiliarse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde hace màs de 30 años el comité nacional del SNTE no organiza ni conduce los trabajos del congreso de elección del comité seccional. Interviene para avalar las actividades de los delegados, que inicia con la modalidad propia identificada como pre congreso, que de hecho definen las posiciones, carteras y secretarías.

Los delegados son miembros o simpatizantes de los grupos que actúan al interior de la organización seccional. Son ellos los que cabildean, exigen, disputan, reclaman, las carteras. El regionalismo desapareció para dar paso a grupos como la Unión de Trabajadores de la Educación UTE, Praxis, Cuadernos Sindicales, Codemo y otros, que tratan de imponer candidatos y condiciones. La disputa es férrea, insistente, intransigente. Así han sido las elecciones. A partir de los grupos fueron electos Erangelio Mendoza Gonzàlez, Humberto Alcalá Betanzos, Enrique Rueda Pacheco, Rubén Núñez Ginez, entre otros.

El Congreso de la Secciòn 22, autorizado por el comité nacional del SNTE acaba de elegir como secretario general al profesor Eloy López Hernández, originario de la Mixteca, delegado del sector Chalcatongo, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, a quien identifican por su activismo, por combativo, por su participación en las acciones de presión que la organización ha llevado a cabo en el estado, últimamente en las protestas por los trágicos hechos de Nochixtlán. En los medios se afirma que esas cartas de presentación influyeron en la decisión. El perfil asegura que es màs de lo mismo.

El nuevo líder sabe que el control real de la Secciòn 22 está en la Asamblea Estatal. En ella definen las estrategias y actividades de lucha; de oposición sistemática a la dirigencia nacional, a las políticas de la Secretaría de Educación. De entrada, luego de participar en la marcha que lo presentó y avaló como el nuevo dirigente, confirmó que la organización mantendrá lo que ha sido bandera, luchar por la defensa de la educación pùblica, manifestarse en contra de las reformas estructurales. El discurso de presentación confirmó las líneas de acción: oponerse a la Reforma Educativa, exigir soluciones a las demandas del caso Nochixtlán, continuar las movilizaciones; coordinar a los padres de familia para que apoyen paros y actividades de protesta, defender a ex dirigentes que tienen procesos jurídicos en contra, exigir freno al alza los precios de los combustibles.

El comité seccional que encabeza el profesor Eloy López Hernández tendrá que ajustarse a las nuevas disposiciones legales. Deberán solicitar licencia sin goce de sueldo para desempeñar los cargos. Las normas de la Reforma Educativa establecen que el SNTE, con las cuotas de sus miembros, pagará los salarios de los dirigentes. La disposición significa que no deberá haber plazas extras, bonos y ayudas económicas, como ocurría en contra del presupuesto. No podrá haber comisionados, nadie que no esté en la estructura del comité seccional, ni ayudantes de los titulares de las secretarías

En la Secciòn 22 la situación y las condiciones no serán diferentes con la nueva dirigencia. Existen tradiciones, una cultura que no cambiará, por el contrario, tiende a fortalecerse.

Con opinión de Mario Blanhir González