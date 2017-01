Simulación

Los responsables de que el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca se encuentre invadido por el comercio informal han sido y son las autoridades municipales. Desde hace varios trienios por omisiones, negligencia, impotencia y complicidad, han permitido que se instalen puestos sobre las banquetas, jardines, áreas verdes. en los espacios dedicados al estacionamiento de vehículos, en las rampas dedicadas al paso de personas con discapacidades, las que se mueven en sillas de ruedas.

Gobiernos van y vienen y el problema no solo no se enfrenta y resuelve sino se favorece. De los últimos hemos leído y escuchado declaraciones en el sentido de que no se autorizará un solo puesto, con el agregado de que se respetará a los comerciantes que cuenten con los permisos otorgados antes del último censo. El caso es que censos ha habido en cada administración, actualizados con el registro de otros puestos.

Esto explica que calles antes no ocupadas, hoy están en poder de los comerciantes con el aval y amparo de organizaciones como la 14 de Junio, que lidera “Don Panchito. Es el caso de la primera de Flores Magón, en la que es imposible caminar sobre las banquetas. La segunda, tercera y cuarta de Bustamante, en las que hoy se expende de todo, desde pan, macetas y frituras. Fotografías de los vecinos confirman que hasta antes del gobierno de Javier Villacaña Jiménez no estaban invadidas, estaban libres de: estructuras metálicas, cajas, canastos, mercancías, sombrillas y lo que conviene a los vendedores.

En la calle de Independencia, entre Valdivieso y García Vigil, a un costado de la Catedral, fue rescatado un espacio que se utilizaba para estacionamiento. Se formó una plazuela que hoy se encuentra ocupada por atrevidos vendedores de ropa “típica”, que sobre los muros de “El Sagrario”, colocaron estructuras de madera, en las que colocan las prendas de vestir que ofrecen. Al lado se propone a transeúntes aguas de frutas, nieves, frituras, golosinas, El espacio que ocupan los comerciantes no se ajustan a las medidas establecidas: dos metros de largo, dos de ancho y dos de altura. ¿Por qué están ahí si se ubicaron después del censo elaborado por el gobierno pasado?

Complicidades, corrupción, pago de facturas por apoyos políticos, tienen que ver con el aumento del comercio en vía pùblica. Luís Ugartechea Begué terminó el periodo que le correspondió dando permisos a diestra y siniestra. Lo hizo después de llevar a cabo un acuerdo con las organizaciones y comerciantes de retirarse por los días que duró una convención mundial de ciudades patrimonio de la humanidad. Se trataba de simular que la ciudad de Oaxaca estaba libre del comercio callejero, ambulante, de mostrar que en esta materia todo estaba bajo control, que las autoridades municipales cumplían con el deber de protegerla.

En la Verde Antequera se consumó el milagro. No hubo un solo puesto en las calles del Centro Histórico, en el costado oriente de la Alameda de León, en los perímetros de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre. De este singular hecho conservo fotografías. Salí, cámara en mano, a confirmar lo que lamentablemente fue espejismo de unas cuantas horas. El pago del acuerdo de liberarla las calles, resultó muy caro. El presidente municipal lo cubrió con màs permisos.

Con simulaciones se ha tratado el asunto que alcanza niveles escandalosos, intolerables. El actual presidente, José Antonio Hernández Fraguas, dispuso realizar un operativo de “mejoramiento de la imagen urbana, flujo vehicular y ordenamiento del comercio en las vialidades”. Se afirma que se retiraron 33 puestos irregulares establecidos en el Centro Histórico, además de supervisar el respeto a las normas, a las medidas. Luego de estas acciones, queda en la ciudadanía la certeza de que lo efectuado es una simulación màs, porque tan luego se retiró el personal, los puestos volvieron a donde estaban.

De esta manera se “atiende”, en forma simulada, la demanda ciudadana, de quienes se ven afectados por su condiciones de vecinos, por ser discapacitado, que encuentran obstruidos las rampas hechas precisamente para su servicio. Las acciones de “ordenamiento” son flores de un día al no haber firmeza, decisión, voluntad política, frente a las organizaciones que han hecho suyas las calles causando problemas y generando gastos, eludiendo impuestos.

Opinión de Mario Blanhir González