Grotesco mercado de Alcalá

Como sea que hayan sido o sean las circunstancias, lo cierto es que el Andador Turístico de la calle de Alcalá se está convirtiendo en un mugriento mercado donde se venden desde sombreros, hasta fritangas y ropa, transformando un espacio público antes libre para pasear, convivir y deambular disfrutando del entorno urbanístico de Santo Domingo, el Pañuelito, las calles de Gurrión y Allende, en grotesco mercado donde pululan perros callejos, niños de la calle, pordioseros, indigentes y sobre todo decenas de vendedores ambulantes que paulatinamente desde hace unos años se han apropiado del andador turístico.

Sin que ninguna autoridad se comprometa para evitar el despojo de calles y portales, desde finales del siglo pasado comenzó la pérdida del Centro Histórico para los oaxaqueños que antes paseaban por el centro de la ciudad, porque desde el principio los dueños de cantinas de los portales, el bar jardín, primavera, marques del valle y los demás, se apropiaron de los portales y luego de los andadores, porque al no circular automóviles se les hizo fácil sacar más mesas apropiándose de las banquetas, sin que ninguna autoridad interviniera para evitarlo. No es justo y es un obsceno ejemplo de corrupción que a los comerciantes establecidos en la calle de Alcalá, Murguía, Morelos, Abasolo o M. Bravo les prohíban absolutamente utilizar ni diez centímetros de calle afuera de sus negocios, pero permitiendo que vendedores ambulantes instalen sus grotescos y mugrientos puestos donde quieran, desde el que vende insalubres y grasientas papas fritas hasta los nauseabundos hotdogs y hamburguesas de Independencia. Sabemos bien que al no aplicarse la ley por falta de autoridad o miedo a que les digan represores del pueblo, al permitir que líderes corruptos hagan lo que quieren, basta con que se instale uno dos puestos, para que de inmediato le sigan otros y luego, argumentando antigüedad y derechos o arguyan necesidad y falta de empleo, poco a poco se apropien de espacios que debieran ser orgullo de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, que este año celebrará un aniversario significativo, esté invadida de puestos y convertida en grotesco mercado. Se está perdiendo la calle de Alcalá, africanizando el Centro Histórico y, únicamente falta que sea irrumpido por moto taxis para que en lugar de parecer que estamos en Oaxaca el paisaje parezca Nairobi, Kenia o algunas ciudades de la India. Es cuestión de tiempo, si el gobierno municipal no interviene ahora que aún es posible, el futuro de Oaxaca será africanizarse.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez