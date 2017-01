Futuro incierto

El 31 del presente mes se definirá en gran parte el futuro cercano de México. La cita de PN con Trump en la Casa Blanca será de gran trascendencia, sea para bien o para mal de nuestra economía nacional. Inclusive las RELACIONES INTERNACIONALES entre los dos países, hasta ahora “amigous”, estarán en juego. Hay tres alternativas de lo que habrá de resultar entre el mandatario de USA y PN en esa cita de carácter político y comercial. Si se ratifica el TLC, las cosas seguirán más o menos como hasta ahora han sido. Las ganancias para “nosotros” seguirán siendo mínimas y la mano de obra barata e “ilegal”, por los indocumentados tolerados, seguirá beneficiando a los, hasta hoy, “primos”. Y en el otro caso, se rompería el “Tratado” y los mexicanos tendríamos que empezar a aprender alguna lengua de las que se hablan en China. Y ya de perdida, México estaría reforzando su comercio con Canadá, para NO quedar en la ruina total y con un enorme déficit en los empleos requeridos para los millones de mexicanos deportados por órdenes del antimexicano número UNO del planeta. De suceder esto último, solamente seguiríamos saludando al magnate norteamericano, por la admiración que despierta Ivanka. El propio “daddy” dice admirar mucho a la chica preciosa. Lo increíble es que hasta ahora no le haya soltado los canes a la “first lady” de este lado. De hecho, estamos casi seguros de que el TLC NO se ratificará, a menos que se acepten las nuevas condiciones que quiere imponer Mr. D Trump o que Virreygaray logre convencer, con su gran influencia y “amistad”, al magnate, de que “NOS” trate un poco mejor. Aunque, la verdad es que ÉL ya dijo que de DIPLOMACIA sabe un KKhuate. NO creemos que en tan pocos días haya aprendido tanto como para lograr un buen arreglo internacional. Sin embargo habría una solución al grave problema. Que Videogaray y PN aceptaran PAGAR el MURO que se va a empezar a construir ya en unos cuantos días, si no es que antes….Con las enormes ganancias que se están obteniendo por los nuevos precios de la gasolina…mas las que ya vienen en camino, alcanzaría para eso y mucho más. MIGRACIÓN de acápallá, MURO y TLC, son los tres temas centrales que se abordarán en la cita de The White House, allá en Washington. Al parecer, Mr.T. le devolverá la cortesía a EPN, con la diferencia de que ahora estarán como IGUALES, ya que ahora, ninguno de los dos es “candidato”, pues ambos son “presidentes”. Y seguramente, Virreygaray le entrará también a la negociación, con su ENORME capacidad y experiencia, por los cargos que ha desempeñado al lado de su gran amigo y protector. Solamente faltaría que les acompañara la elegante –aún de buen ver- inteligente, experta EX “cancillera”, para tener éxito en la importante “negociación”, que será de suma trascendencia para el destino de los mexicanos todos; los de acá y los que se encuentran del otro lado, que suman varios millones. Por lo pronto, como actualmente NO hay todavía por qué llorar, ni mucho menos algo por qué reír, hay que ponerse a REZAR que “President Mr. Donald Trump”, YA NO se comporte como “candidato”, sino como el gran estadista que requiere SU país y el mundo entero, para evitar que se anticipe el FINAL que traerá en fecha NO lejana el CALENTAMIENTO GLOBAL. ¡Ya veremos cómo pinta FEBRERO LOCO!

Juventino Gamelí Cruz García