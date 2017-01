Hostilidades y africanización

A diferencia de lo que hacen los políticos mexicanos que logran obtener algún puesto en el gobierno, desde simples regidores de ayuntamientos hasta el presidente de la república, su estrategia para el éxito es prometer y ofrecer en campaña que harán lo imposible por mejorar la calidad de vida de la gente y del país, aunque sepan no se puede, , no importa aseguren no subirán impuestos, conservarán el precio de combustibles o construirán equis obra pública, y al final no cumplan, porque son políticos y su estrategia de vida es mentir, engañar, manipular y falsear; así son, no hay excepción.

Por otra parte, empresarios, hombres de negocios y magnates, como Donad Trump, ahora presidente de USA, que han hecho su riqueza en función del trabajo, comercio y todo tipo de negocios, aunque a muchos no le guste, sus estrategias para obtener ganancias y beneficios ya sea en negocios o el gobierno, es ser frío, pragmático e impersonal, porque no pretenden quedar bien con los demás, poner sobre las estrellas a su partido político o a sí mismos para conseguir votos, porque su propósito es obtener ganancias o dividendos y, así se comporta Trump, como cualquier hombre de negocios, desempeñándose para los demás como si sus acciones fueran hostiles y discrepantes, pero así son los negocios ya sea en México o EU, y por lo tanto en el gobierno de USA un empresario y no un político, comenzarán para México acciones de gobierno que podrían ser consideradas hostilidades internacionales, ¡pero son negocios!. Y Trump así gobernará porque no es político, africanizando a México, porque para que haya ricos debe haber pobres. Si todos tienen lo mismo todos son pobres, nadie es rico y, México al volver miles migrantes expulsados buscarán tener su moto taxi, un puesto callejero, instalar un tianguis, abrir una vulcanizadora o tiendita en barraca ampliando los círculos de marginación y miseria como en muchos países de África, transformando el panorama de muchas colonias o barrios en típicos panoramas africanos, plagados de vendedores ambulantes, indigentes, desempleados, pillos y niños de la calles sin oficio ni beneficio, porque al confiarse los mexicanos en que siempre nos respaldaría EU, dejamos de interesarnos en lo fundamental para todo país: oportunidades y buenos salarios, porque siempre existió la perspectiva de pasarse al otro lado y luego enviar dólares, pero eso se acabó y ahora nos vamos a africanizar sin remedio, porque además se irán las grandes firmas y armadoras huyendo de un país que se africaniza.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez