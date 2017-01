EPN y secretarios deben ir ‘sin miedo’ a EEUU: PRD

Los representantes del gobierno mexicano que esta semana viajarán a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del equipo del presidente Donald Trump, deben presentarse “sin sumisión, sin miedo” y con los intereses de México por delante, demandó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave.

En la antesala del encuentro que sostendrán los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores con integrantes de la nueva administración estadunidense, así como la reunión entre el propio presidente Enrique Peña Nieto y Trump, Basave Benítez reconoció que el discurso hacia el nuevo mandatario ha cambiado y lo que se espera de las negociaciones México-Estados Unidos, es que se muestre que no estamos “indefensos”.

El legislador de izquierda consideró que lo dicho por el Peña Nieto en cuanto a que si el gobierno estadunidense quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), México está dispuesto a renegociar la relación bilateral, es el tipo de discurso que se debió enarbolar desde que se advirtió que el abanderado republicano sería el nuevo mandatario.

“México no está indefenso, no está inerme ante Estados Unidos, tiene cartas, herramientas para enfrentar, para negociar desde una posición de fuerza no desde una posición de debilidad. Eso es lo que tiene que hacer a mi juicio el gobierno de la República, ya cambió el discurso, espero que ese discurso se transforme en hechos y que haya una postura firme frente a Trump en las negociaciones y no lo que han hecho hasta ahora que ha sido básicamente apapacharlo”, apuntó.

Refrendó que nuestro país no está “indefenso” y por lo tanto, debe dejar a un lado las posturas de “sumisión” y “debilidad” que ha enarbolado el canciller Luis Videgaray, a quien llamó “inexperto” y “de lento aprendizaje”.

“Entonces dejémonos ya de ingenuidades, de que si lo tratamos bien y lo invitamos a Los Pinos ‘lo vamos a sensibilizar’, así dijo Videgaray, la sensibilizadota que le dimos, vean cómo está hablando, cómo cambió su discurso. Por eso yo exijo que se nos muestre cuál es la estrategia, cómo se va a tratar, cómo se va a negociar con este señor”, demandó.

El ex dirigente nacional del PRD agregó que los mexicanos en su conjunto esperan que el Ejecutivo federal sea firme e inteligente ante el gobierno del empresario al que equiparó con un “tiburón” y al que de ningún modo se puede mostrar debilidad.

Acto seguido, señaló que la izquierda mantiene la exigencia de conocer la estrategia que el gobierno federal aplicará frente a las amenazas y amagos de Trump.

“Como los tiburones: huele la sangre y vámonos. Bueno, lo que le han mostrado hasta ahora es debilidad y sangre y agachamiento y sumisión, entonces el otro está engallado. No es cierto que la estrategia se tenga que mantener en secreto, primero no existe, es una mentira. Pero si existe, hay que mostrarla, las cartas se enseñan, las fichas se enseñan para que vean que ‘mira, no estoy manco y tengo armas para negociar contigo’, eso se tiene que decir y este es el momento de decirlo”, recalcó.

El también secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro centró sus críticas en el secretario Videgaray, a quien responsabilizó por el error “histórico” de haber invitado a Trump a México y organizarle un acto de campaña, a fin de apuntalar su candidatura justo cuando iba en picada

Con información de Noticias MVS