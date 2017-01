Destruyen diputados cuatro vehículos híbridos “rentados”

Ariel Juárez Rodríguez, legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que no es el único siniestrado, “ya son cuatro, he pedido que me informen sobre los otros vehículos siniestrados, porque yo vi dos en el estacionamiento, nada más pude tomarle fotos a uno, pero había dos más.

“Trabajadores de la propia Cámara me informaron que son cuatro los que accidentaron y son pérdida total, pero no quieren informar nada, se cubren unos a otros”, declaró.

En una medida considerada como paliativo para combatir la contaminación que afectó a la Ciudad de México el año pasado, el 13 de abril, César Camacho, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que los vehículos a rentarse durante 2016 serían híbridos.

Efectivamente, 100 unidades fueron arrendadas con la empresa Jet Van Car Rental SA por un monto de 29 millones 799 mil 936 pesos. Las primeras 80, del modelo Prius de Toyota, cuyo costo supera los 400 mil pesos, se entregaron en agosto de 2016. El resto los recibieron un mes después, refirióJuárez en entrevista.

Apenas tres meses después de recibirlos, uno de ellos “apareció” en los estacionamientos subterráneos de San Lázaro con un fuerte golpe, CAPITALMEDIA dio cuenta de ello; se trata del vehículo con placas de circulación MZL-95-54, sin que se explicara por qué un auto siniestrado fue removido del lugar y no llevado al taller mecánico por parte de la aseguradora.

Todas las unidades fueron asignadas a las presidencias de las comisiones ordinarias, extraordinarias y especiales del órgano legislativo.

Morena rechazó cinco automóviles y fueron reasignadas a personal administrativo de San Lázaro y no devueltos al arrendador. Esto, a pesar de que se trata de una prestación para los legisladores y no para el personal que labora en el recinto legislativo.

Juárez Rodríguez buscó que se informara a quién se había adjudicado la unidad que apareció chocada, pero la información le fue negada, nadie sabía a qué diputado o grupo parlamentario pertenecía.

Mediante una solicitud de información, CAPITALMEDIA logró saber que el vehículo 70 fue adjudicado al Grupo Parlamentario del PRI, oficio que fue firmado por el ingeniero José Arturo Camacho Linares, coordinador administrativo de esa fracción, el pasado 8 de septiembre; un mes después de lo establecido y chocado de forma aparatosa, apenas dos meses más tarde.

Cada uno de los 500 diputados recibe vales para gasolina por montos que van de los tres a los 10 mil pesos mensuales, dependiendo de la región geográfica a la que pertenezca, aclaró el legislador.

