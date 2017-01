Darán millones a Partidos que no reúnen requisitos

Los partidos políticos Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM) lucharon hasta el último minuto para que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), no los dejara sin las prerrogativas a que tienen derecho, pese a no haber logrado en el pasado proceso electoral el 3% de la votación requerida, pues dejarían de percibir sumas millonarias.

El Partido Encuentro Social (PES), obtuvo en 2016 por concepto de prerrogativas 2 millones 599 mil 238 pesos con 46 centavos, pero al haber sido año electoral se le otorgaron 1 millón 299 mil 619 pesos con 23 centavos. En tanto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo por concepto de financiamiento ordinario 6 millones 868 mil 479 pesos, su financiamiento por gastos de campaña fue de 3 millones 434 mil 239 pesos con 50 centavos.

El representante del Partido Encuentro Social (PES), Fabián Velasco Monjaraz presentó el pasado 16 de enero ante el Consejo General del IEEPCO un escrito en el que solicitaba le fueran asignadas al Partido Encuentro Social las prerrogativas correspondientes al año 2017, para que pueda realizar sus actividades ordinarias y específicas en igualdad de condiciones que los demás partidos bajo el principio de equidad constitucional.

Dos días después, el 18 de enero, se recibió en la Oficialía de Partes del IEEPCO un escrito signado por el representante propietario ante el Consejo General del IEEPCO del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicitaba se les otorgara el financiamiento público respectivo en el ejercicio 2017, lo anterior con base en el porcentaje que obtuvo en alguno de los distritos electorales locales y por contar con representación en el Congreso del estado.

Sin embargo, pese a la embestida de ambos institutos políticos para obtener dinero público, el Consejo General del IEEPCO determinó el pasado 20 de enero rechazar las solicitudes de otorgar dinero vía prerrogativas tanto al PES como al PVEM.

En el caso del PES, las y los consejeros argumentaron que al no haber alcanzado al menos el tres por ciento de la votación en las elecciones locales, un requisito indispensable para que un partido político nacional acceda al financiamiento público estatal, y como se estableció, el Partido Encuentro Social no obtuvo al menos ese tres por ciento de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 en el estado de Oaxaca, motivo no tiene derecho a acceder a los recursos públicos locales.

Con relación al PVEM que intentó justificar el 3% de la votación con haber logrado una diputación, las y los consejeros determinaron de igual forma el Partido Verde Ecologista de México no obtuvo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 en el estado de Oaxaca, motivo por el cual no tiene derecho a acceder a los recursos públicos locales.

Sin embargo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) decidió otorgarles prerrogativas a estos dos partidos violando así el Artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos el cual específica que los partidos políticos no contarán con recursos públicos locales al no haber obtenido el tres por ciento de la votación emitida en el proceso electoral local anterior.

Es de señalarse que el pasado 20 de enero, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó en sesión extraordinaria el monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2017, establecidas por ley.

En este sentido, se determinó asignar un total de 131 millones 330 mil 320 pesos con 98 centavos a los partidos políticos a lo largo del año, en ministraciones mensuales, de acuerdo a los resultados obtenidos en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.

Dicha cantidad se divide en el monto destinado para las actividades ordinarias y las actividades específicas, de ahí que el acuerdo se establece que los partidos políticos contarán con 127 millones 505 mil 166 pesos para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes para el año 2017.

En tanto, para las actividades específicas, correspondientes a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2017, contarán con un presupuesto de 3 millones 825 mil 154 pesos con 98 centavos.

Tal como lo señala el Artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), no deberían contar con recursos públicos locales al no haber obtenido el tres por ciento de la votación emitida en el proceso electoral local anterior.

Por otra parte, en el acuerdo el IEEPCO solicitará al Ejecutivo del Estado ordene a la Secretaría de Finanzas entregue una ampliación presupuestal por la cantidad de 21 millones 330 mil 320 pesos con 98 centavos, a fin de garantizar el oportuno financiamiento a los partidos políticos correspondiente al año 2017.

DISTRIBUCIÓN DE PRERROGATIVAS

31 millones 584 mil 304.68 para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

24 millones 613 mil 597.25 para el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

19 millones 802 mil 827.33 para el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

14 millones 759 mil 998.02 para el Partido Acción Nacional (PAN).

13 millones 608 mil 626.37 para el Partido del Trabajo (PT).

7 millones 869 mil 618.84 para el Partido Unidad Popular (PUP).

7 millones 824,992.03 para Movimiento Ciudadano (MC).

7 millones 441 millones 201.48 para el Partido Nueva Alianza.

Con información de Juan C. Medrano