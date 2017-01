CON MAYÚSCULAS 23-01-2017

“¡CUÍDATE ELOYITO!”- Así le decía su mentor Ezequiel Rosales a Eloy López Hernández, cuando el nuevo dirigente de la Sección 22 fue puesto bajo su tutela. La frase no llevaba intención alguna de alburear, me cuentan maestros del sector Chalcatongo, que fueron quienes empujaron para que se alzara con el triunfo en el Congreso Estatal realizado este fin de semana. Era más bien una recomendación que a la postre, al compa de la liga Clasista Magisterial y Popular le redituó, porque una década después que su maestro fue líder interino del Cártel, llega él como el mero mero y con todo el poder… Porque, asegún me cuentan quienes anduvieron en el ajo, en esta elección que pareció muy “light”, no fue tal. Los madrazos estuvieron a campo abierto, los grupos y tribus, que los hay por docenas en la fauna magisterial, disputaron a muerte cada espacio, pero en especial el de llevar la voz cantante. Como en el béisbol, saben que un line-up ganador no hay por qué cambiarlo, así es esto. Tenía que seguir un radical al frente del Cártel 22. Nada más. Y la 22, me perdonas pero arrodilló al “Copetes” y compañía.

NUEVA YUNTA.- Acuerdos previos entre las tribus llevaron a respetar la figura central. Y hasta los hacedores de imagen lucieron en sus boletines: “De una región combativa y en honor a los mártires de Nochixtlán, donde participó de manera activa en los bloqueos y cuyas acciones fueron su carta de presentación, Eloyito alcanzó 598 votos para lograr la dirigencia sindical mientras Genaro Martínez Morales, de Valle Central, logró sólo 185. De nada sirvieron argumentos de los ojales de que Eloyito tuvo origen priista, de todos modos votaron por él. Cambio de yunta: Quedó atrás la de Burrén-Chico Pelón y entra Eloy-Genaro… Las otras carteras salen sobrando, son de relleno, aunque quienes las representen serán becarios y tendrán mucho poder en ese tiempo. Habrá que ver si reanuda Eloyito las acciones rudas de su antecesor. Lo dice la nota: Encabezó las madrizas a la PFP en Nochixtlán, es rudo y de poco entender. Es lo que algunos malosos llaman idiotas útiles pero hoy con un cargo similar al de un secre de Estado. Dos banderas de terquedad lo apadrinan: Ayotzinapa y Nochixtlán. Y su odio a la institucionalidad.

ADIÓS GERMÁN.- El promotor principal de la violencia en la Mixteca, defensor a ultranza de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, tiene vínculos con el diputable del PRD de Tlaxiaco, Aparicio, ex presi municipal de esa cabecera. Es de los manejables por Ezequiel Carreño Rosales (principal activista del magisterio durante el conflicto de 2006), oriundo del Barrio del Progreso, de Chalcatongo, según una ficha policiaca en mi poder. Para llegar al cargo fue impulsado principalmente por los sectores de Teposcolula y Huajuapan. Aliado a la corriente de los Garrapatos del istmeño Horacio Pineda, es propulsor del PTEO… Entérense: El SNTE les aprobó 66 secretarías, con lo que resuelven parcialmente lo de sus comisionados, que ya no podrán cobrar salvo que ocupen cargos en el sindicato. Se entiende que el mensaje que mandan con eso de que viene de Ayotzinapa es que hay “consenso” de los duros de Codemo y Ute. Se esperan tiempos difíciles. Esta semana arrancan movilizaciones para cambiar al del IEEPO, Germán Cervantes, la negociación la quieren en su cancha y a su modo. La agenda educativa la imponen ellos, no la SEP o el gobierno del estado.

TAMBIÉN LA 59.- Para no quedarse atrás, también la Sección 59 del mismo SNTE, la supuesta “contra” de la 22, que resultó más charra que aquella Vanguardia Revolucionaria, realizó elecciones para nombrar a su dirigencia. Ya la dirigencia de Joaquín Echeverría estaba muy tatemada, y hasta decían que chocheaba, así que con el Vo.Bo. de papi Juan Díaz de la Torre, se fueron a Huatulco a amar su teatro, y en menos que se los platico, salió electa una individua que cuando le preguntan como se llama dice que Victoria Cruz Villar. Según el chisme, por ella votaron 170 delegados efectivos. La leidi es de Tuxtepec… Validó la elección el delegado especial enviado por JD, y ya sábanas que se calza los guantes haciendo rounds de sombra de que va a exigir la aplicación de la Reforma Educativa en Oaxaca, que los beneficios sindicales y cuantas prebendas tienen los de la 22 también alcancen a los de la 59, dado que con los del cambio, todo era para los veintidocitos. Ora a esperar la reacción de “El Orate” de Laollaga. Al Perverto Alcalá este nombramiento no le viene nada bien y anótenle que va a empezar con sus desmadres…

YA ES HORA.- Lo destacó Mileño este sábado: El gobernador Murat se quejó de que el gobierno de Gabino dejó las finanzas públicas quebradas y en buró de crédito a la administración. Ello, al comentar que quiso solicitar un crédito al Banco Mundial para iniciar obras hidráulicas en comunidades marginadas, pero se encontró con que esta línea financiera de corto plazo fue negada “porque Gabino dejó de pagar intereses antes de irse”. Así no más, como cuando tu inquilino te deja la casa hecha ruinas, sin agua, luz, ni gas. ¡Ah, pero volvió a mencionar que la Contraloría hace las investigaciones que se necesitan para meter orden y aplicar la ley a los ojales que dejaron sin abasto de medicamentos el 30% de clínicas y hospitales, y se quedaron los fondos y bonos de prestaciones de los trabajadores del sector Salud… Leí por ahí un comentario sobre que se habla con sorna del “Milagro Oaxaqueño”, por la forma en que se van dando las cosas. Aquí habría que decir que esto es culpa de los “Fetitos” que al hacer los boletines sobredimensionan una cuestión y se jodió el asunto. Cuestión de cuidar las formas… ABUR.