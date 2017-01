Este será el hábitat artificial para preservación de la vaquita marina

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del Plan de Acción de Emergencia para salvar a la vaquita marina de la extinción, se contempla la posibilidad de reproducir por inseminación artificial a los ejemplares en cautiverio que se logren llevar a un “santuario temporal”, confirmó Rodrigo Constandse Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR).

En entrevista, el representante de 26 delfinarios en todo el país, que colaboran muy de cerca en este proyecto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reveló que la opción se analiza al interior del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), y en caso de ser necesario, tres empresas integrantes de la AMHMAR podrían aportar su experiencia en la reproducción asistida de mamíferos marinos.

Explicó que existen casos de éxito en inseminación artificial en Dolphinaris, Dolphin Discovery y Cabo Dolphins, que cuentan con instalaciones en Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad de México.

Sí el Comité lo determina, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la AMHMAR, la Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums y The National Marine Mammal Foundation, tienen experiencia en inseminacion artificial, aunque no con vaquita marina; entonces lo que tendríamos que determinar son las particularidades de la especie”, detalló el también director general de Delphinus.

El pasado mes de diciembre, en el marco de la COP13, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán dio a conocer a Excélsior que la comunidad científica internacional trabajaba en la creación de un sitio de confinamiento para la vaquita marina donde empezaría “un proyecto de reproducción asistida, con el fin de que después los ejemplares pudieran ser reintroducidos al Mar de Cortés”.

Pacchiano Alamán dijo que el intento se haría con todas las parejas posibles, una vez que se definiera el número ideal para realizar el procedimiento.

En su séptima reunión, el propio Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) reportó que desde 2015, en un taller de expertos se discutieron los métodos más adecuados para acelerar en un programa ex situ la tasa de nacimientos de la vaquita marina, que en condiciones naturales se reproduce cada dos años, tiene una sola cría y requiere de un período de gestación de aproximadamente 11 meses.

Los científicos señalaron que las técnicas para guardar reservas de esperma de al menos cinco especies de cetáceos están bien desarrolladas, “por lo que las oportunidades de almacenar semen de vaquitas deben ser utilizadas para preservar el material genético”.

Aportaciones

Rodrigo Constandse Córdova informó que la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR) colaborará en el Plan de Acción de Emergencia VaquitaCPR (Conservación, Protección y Recuperación) anunciado por la Semarnat, con un médico y dos especialistas en cuidado animal que estarán tiempo completo en el sitio que se construya para el cautiverio.

Comentó que además los integrantes de la AMHMAR aportarán los medicamentos necesarios para atender a las vaquitas y el alimento que se requiera para que tengan una dieta balanceada, a partir de mayo cuando se espera comience la colecta de ejemplares.

De igual forma, indicó que donarán el proyecto de ingeniería para el encierro, que con base en su experiencia debe medir al menos mil metros cuadrados, a una profundidad de cuatro metros y con separaciones para tener a las vaquitas.

El representante de los delfinarios, que abarcan el 95 por ciento del sector, señaló que su propuesta es que el cautiverio se realice cerca de la costa, pero hay quienes proponen que los corrales se coloquen en mar abierto, lo que se tendrá que definir en los próximos días.

Con información de Agencias