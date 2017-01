Conoce los peligros de Meitu, la nueva aplicación de moda

La moda de las aplicaciones de filtros para fotos y videos, esas que sobreponen efectos especiales sobre su cara, parece no tener fin (en especial entre las niñas y jóvenes). Desde que Snapchat introdujo la opción en su aplicación hace un par de años hemos visto decenas de aplicaciones – incluso Instagram y el propio Facebook – que las han emulado, mejorado y popularizado.

La aplicación de moda en Estados Unidos (y ya vemos su impacto en América Latina) en las últimas semanas se llama Meitu. Y aunque es conocida en China desde hace más de 6 años y cuenta con más de 450 Millones de usuarios activos en dicho país (que crean 6 Mil Millones de fotos por mes), en las últimas semanas ha ganado popularidad en occidente en donde ha pasado de la posición 317 en la sección de Fotos y Video a ocupar la casilla #4, con más de 250 mil descargas en lo que va corrido del año.

Que hace Meitu? Ofrece – gratuitamente – filtros de tipo pseudo-anime japonés, como estos:

El problema es que no hay nada gratis en la vida y esta aplicación, en particular, parece requerir demasiada información de parte de los usuarios (así estos no lean los permisos que le otorgan a la misma).

Y aunque es común que las aplicaciones gratuitas moneticen sus operaciones con nuestra información, la verdad es que la cantidad de accesos y permisos que pide Meitu (en especial en Android) es abrumadora. Por lo menos para los expertos en seguridad informática y privacidad como Greg Linares, quien se puso a la tarea de validar a qué información se le da acceso cuando se instala la aplicación en su teléfono.

El resultado es digno de la paranoia de Edward Snowden:

Acceso a la cámara (lógico)

Información de sus conexiones Wifi (?)

información de su smartphone, incluido # de tel, el operador, su IMEI o IMI y este el Mac Address del mismos (WTF?)

Información de otras aplicaciones instaladas en su dispositivo (creepy!)

Información de si su equipo tiene Jailbreak (??)

Acceso a su GPS y ubicación exacta (Mmmm)

Acceso, de lectura y escritura, a sus tarjetas SD (en el caso de Android) y a los demás dispositivos de almacenamiento que se conecten al mismo (podría ser)

Permisos para correr automáticamente cuando el dispositivo se enciende (MMM?)

Permisos para cambiar los ajustes de audio (really?)

Permisos para cambiar los ajustes de sus pantalla (What?), y

Hasta permisos para evitar que su dispositivo se “duerma”, entre otros (wow).

Lo peor es que está enviando toda esa información a sus servidores en China:

Y aunque es posible que algo de esto sea para cumplir con algunas regulaciones emitidas por el gobierno Chino, la verdad es que es medio creepy que una aplicación con un fin tan especifico quiera tanta información. Es más, todo parece indicar que Meitu vende su información a servicios de publicidad (al igual que lo hacen otras muchas aplicaciones), pero en este caso parece exagerado.

Con información de Agencias