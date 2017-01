CON MAYÚSCULAS 21-01-17

MAL ENDÉMICO.- Es un mal endémico, cíclico. Cada que termina una administración gubernamental, en sus tres poderes, quienes se van buscan premiar el esfuerzo, entrega, lealtad -salvo contadas excepciones- de los camaradas (y camarodos para no enojar a las hembristas) durante el lapso que laboraron. Porque teniendo plazas eventuales, “de confianza”, no tienen una seguridad en el trabajo; careces de las prestaciones que los que ya están y, bueno. Y es que es un círculo vicioso: el sindicalizado se hace wey, no da paso sin huarache; no te aporta un minuto extra y tantito lo quieres obligar y te echa al pinche Pinocho… ¿Qué pasa, entonces? Que tienes que recurrir a gente de tu confianza, a gente que pueda ayudarte a sacar al buey de la barranca y es cuando jalas al camarada (o) para que te aliviane y así te la llevas, hasta que se acaba tu función. Al llegar a este punto se te hace justo buscar compensar a quienes te alivianaron y es cuando surgen los desmadres. Porque los sindicalizados, que obtuvieron en su mayoría la base por la misma forma, ya no quieren competencia. Entre menos burros más olotes. Pero no quieren trabajar. Entonces?…

SIMPLES ENVIDIAS.- Como os digo, así se ha estilado esto del abarrote. Tiempos hubo en que algunos gobernadores al concluir su gestión daban a sus empleados cercanos que una concesión de transporte (taxi), que una licencia de cantina, que un terrenito por acá, por allá. La modernidad dijo que las placitas eran más recomendables y así quedó establecido en los tres poderes del Estado. Por eso hoy causa sorpresa que los sindicalizados del Congreso se pongan al brinco por las plazas que crearon los ojales, solo que ahí se avivó el tesorero Mauro Sánchez y la de Recursos Humanos, Cinthia Zárate, se acucharon y no se vale… Pa’ todos da Dios, dice el dicho, pero esos de la pasada no se midieron. No estuvo ni un mes el “Nosdestroza” en el ajo y que negocia plaza para Roselia, faltaba más. Parientes de Albertico, igual. Habría que hacer un análisis de los que quieren plaza porque algunas huelen a chanchullo. Y por lo demás, que los sindicalizados actuales recuerden como se hicieron de sus bases. Si no fue como se los cuento, fue similar. Ya no se otorgan plazas por capacidad. Todo es recomendación….

EL MIL MÁSCARAS.- Así bautizaron esos chavos sin oficio al diputable que se asumía como más priista que Colosio; dio chaquetazo para lograr doble curul y se llegó a sentir más perredista que Cuatemochas y terminó canjeando su enorme vitalidad partidista, otra vez por otra curul, poniéndose la máscara de panista. Bueno, pues ora este ejemplo de verticalidad tiene en contra a sus diputables Tomás Belcebú y Horacio Antonio Mendoza, quienes quieren más money por el PPV y no las migajas que quiere darles el ixtaltepecano por apoyar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca… “Mil máscaras” tiene la costumbre de negociar “por todos” los que representa, pero luego les termina dando lo que se le antoja. Y así no es la cosa, protestan aquellos. Según la nota de Medrano, los dipus inconformes reprocharon al neo panista-perredista, los acuerdos en lo oscurito, sin tomarlos en cuenta y mucho menos que haya ignorado a las comisiones permanentes para revisar las propuestas. La cosa es que los acuerdos los hace con la Samantha y como los dos se sienten hechos a mano, ya sabrás…

¿Y LAS DELEGACIONES?- Según se previó, luego del triunfo tricolor en junio pasado, a partir de enero de este año estarían renovándose. Tiradores de diversos calibres aguardan desde el año pasado, a la espera de que les desocupen los espacios. El pequeño problemilla es que muchos de esos huesos se entregaron el año pasado como consolación para los perdedores, con el ofrecimiento de que en 2017 se entregarían a los que ganaron. Pero hasta orita, ¡madres!. Quienes anden en el ajo justifican así las cosas: Sucede que los Evielistas no quieren dejar las delegaciones. Ni Sagarpa, ni Economía… Bueno, la misma lechería del valle de Etla fue solicitada para gente de pro, el pochutleco que la tiene, dice que no la entrega ni a madres. Hoy ya se habla de que el Yoyo Díaz viene de delegado de la PGR, pero no se dice de otros cargos. ¡Ah, que cuando le dijeron a Lino Velázquez que debía entregar el cargo, hizo berrinche y no se fue! Ignoro si es real, pero son las cosas que surgen a partir de que ya enero casi se fue y no terminamos de ver lo suficientemente claro.

SABADITO LINDO.- Es día de darle gusto al gaznate, día de soplar vidrio. Espero veros para las trecitas, en tanto, os platico que… Pocos se tragan el cuento de que los costos de operación para el traslado de alimentos hacia Oaxaca se incrementaron en 20 por ciento debido al gasolinazo en vigor desde el 1 de enero, y que los introductores de alimentos han contenido el alza sacrificando sus propias utilidades, con la esperanza de que los costos se estabilicen y esto permita no trasladar el incremento de operación hacia el consumidor final. No se la tragan, porque esos canijos le subieron a lo infeliz. Quien sabe que podría hacerse pero se me hace que hay que garantizar la existencia de productos para que éstos se abaraten. De otra suerte, seguiremos expuestos a las hijezas de la trompada… Alejandro Murat Hinojosa se reunió este jueves con los jóvenes normalistas que resultaron idóneos en el Concurso Extraordinario para el Ingreso a la Educación Básica del Servicio Profesional Docente, en el que el 78% de los 916 aspirantes a ocupar un lugar en el sistema educativo, obtuvieron resultados idóneos. Sigan así, les dijo y no habrá pedernal… ABUR.