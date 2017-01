Apple podría lanzar nuevo iPhone X este año

Diseño conceptual de la próxima generación de iPhones, vía iMore

Cada año entre los meses de Septiembre y Octubre, Apple realiza una presentación exclusiva de los nuevos modelos de iPhone. Generalmente suelen lanzarse de 2 a 3 modelos de iPhone y su número suele ser algo predecible. No obstante este año los usuarios estarían presenciando un nuevo modelo que rompería varios esquemas en lo que conocemos de los iPhones.

Gracias a un informe obtenido por los chicos de AppleInsider y elaborado por el analista Timothy Arcuri para la firma Cowen and Company, podemos conocer varios detalles que circulan en el ambiente empresarial en torno a la próxima presentación de iPhones. Arcuri cita a numerosas fuentes dentro de las cadenas de suministros de partes que utiliza Apple y quienes han proporcionado varios detalles sobre los nuevos modelos del esperado móvil.

En principio, Arcuri describe que además de lanzamiento de los modelos iPhone 7s habrá un tercer modelo al que se refiere como ‘iPhone X’ –suponemos que lo de la X es por el décimo aniversario de Apple. Este iPhone X sería un modelo radicalmente distinto no solo por su diseño sino por la inclusión de nuevas tecnologías, en tanto que el iPhone 7s vería una actualización de componentes internos al modelo actual y poco cambios en el diseño.

Diseño conceptual de la próxima generación de iPhones

El iPhone 7s vendría en dos modelos con pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas y Apple seguirá manteniendo la tecnología LCD para sus paneles. Por otro lado, el ‘iPhone X’ o como muchos lo llaman el ‘iPhone 8’, integrará un panel OLED desarrollado por Samsung. Este además tendrá un tamaño de 5,8 pulgadas con un diseño en el que la pantalla cubrirá por completo la parte frontal del móvil.

Para lograr el diseño que Apple planea utilizaría una pantalla flexible, tal como la que hemos visto en los Galaxy S7 Edge pero a diferencia de este la pantalla no tendrá bordes superiores ni los inferiores. Se pone de manifiesto pues, otro problema importante de diseño para Apple, ¿donde colocar los componentes claves (altavoz, sensores, cámara frontal, botón de inicio)?.

Según el reporte de Arcuri, estos componentes claves vendrán incrustados en la pantalla misma. En el caso del botón de inicio en particular –el cual será eliminado–, se utilizaría la tecnología desarrollada por Synaptec para detectar la huella digital detrás de una pantalla basado en óptica. Por otro lado, no hay que olvidar que Apple patentó una tecnología de reconocimiento de huella digital detrás de la pantalla, el cual aún no ha demostrado su funcionamiento.

Otro de los componentes claves de este nuevo ‘iPhone X’ a.k.a. ‘iPhone 8’ es un sensor láser incrustado a la par de la cámara frontal y que habilitaría al móvil para el reconocimiento facial y de gestos.

Este modelo también sería el primero de los iPhone en soportar la carga inalámbrica, facilitado principalmente porque Apple planea utilizar una parte trasera de cristal adherida a la parte frontal por un marco de acero inoxidable –tal como lo hizo en el diseño del iPhone 4.

Dejando a un lado los rumores, creo que Apple debe hacer algo espectacular con su próxima generación de iPhones. No solo porque estemos en el X aniversario de su lanzamiento, sino porque a pesar de que el iPhone 7 fue innovador en algunos aspectos quedó muy por detrás de las expectativas que todos teníamos de este lanzamiento. Más aún, Apple se resiste en implementar mucha de la tecnología que lleva años en el mercado.

