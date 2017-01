Al Margen 21-01-17

+ ¿Y ahora quién podrá detener a Donald Trump (si es que se puede…)?

+ Poder Judicial estadounidense, quizá el único con posibilidad de hacerlo

Ayer asumió Donald Trump como presidente en medio de un escenario estremecedor para todo el que no esté dentro del círculo de intereses que ya delineó para su gobierno. Según su primer discurso, Trump tiene la intención de replantear la Doctrina Monroe (América para los americanos) pero en su sentido imperialista y de dominación respecto no sólo al continente sino a todo el mundo. Tiene a su favor una integración del Poder Legislativo con amplia mayoría del Partido Republicano. Y con eso pareciera que no hay ya contrapesos en el sistema político estadounidense que, paradójicamente, ha sido el mayor exponente de la teoría de los frenos y contrapesos construida a finales del siglo XVIII, bajo la cual se cimentó el modelo republicano de gobierno. ¿De verdad es esto así?

En efecto, en su discurso de toma de posesión, Trump dio algunas luces de lo que será su gobierno. Esbozó las amenazas exteriores, la necesidad de proteger su economía, sus empleos y su frontera. Y con esto dejó ver que tomará una serie de medidas de resultados totalmente inciertos. Tiene la capacidad, además, de lograr amplios acuerdos por el respaldo legislativo con el que cuenta. Y la expectativa que se mira favorable para los republicanos, es que tampoco encuentre oposición en la Corte Suprema, por algunos factores como el equilibrio actual entre jueces conservadores y liberales, y la posibilidad que tendrá Trump de incidir en el nombramiento de uno de los integrantes de la Corte, en sustitución de uno de los jueces que falleció el año pasado.

Esta parece ser la última mala noticia que nos faltaba. Sin embargo, no todo resulta ser tan lineal como de entrada parece. En ese contexto, los especialistas Saúl López y Javier Martín Reyes (http://bit.ly/2jgWyzw) se preguntan, ¿Qué tanto influirá Trump el o la nueva justice? La lectura más directa es que, con este nombramiento, se reforzaría el dominio de los jueces designados por presidentes republicanos. Recordemos: antes de la muerte del juez Scalia, la Corte Suprema estaba dividida entre cuatro justices nombrados por presidentes demócratas —Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— y cinco justices nombrados por republicanos —el chief justice John Roberts, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito y el propio Scalia—. Bajo esta lógica, la llegada de un candidato nombrado por Trump y la mayoría republicana en el Senado representaría la consolidación del ala más “conservadora” de la Corte.

No obstante, también debemos recordar que el proceso de toma de decisiones en la Corte Suprema difícilmente puede ser explicado a través de la parsimoniosa pero limitada dimensión liberal-conservadora. El efecto que tenga el o la nueva justice dependerá, en buena medida, de características como su calidad técnica, su capacidad para conformar y mantener mayorías en sus sentencias, así como por sus posiciones en cuestiones específicas.

DETENER A TRUMP

Luego los expertos van a un tema más de fondo: ¿La Corte podría ser oposición a Trump? Y la respuesta, por sorprendente que nos parezca, no resulta ser negativa.

En primer lugar, dicen los especialistas a quienes hoy seguimos, hay que tener claro que el juego político de los jueces es distinto al de los presidentes y legisladores. Esto responde, entre otros factores, a que los cargos de los justices son vitalicios y a que éstos están conscientes de que la legitimidad es un insumo clave para desempeñar su trabajo. De ahí que sus decisiones no siempre se encuentren alineadas con las preferencias del partido que los designó, amén de que sus votaciones en algunas ocasiones revelan una preferencia por cuidar la integridad y legitimidad de la Corte. Vale recordar, en este sentido, que el actual chief justice, John Roberts, se consideró en su momento como una de las grandes apuestas para impulsar la agenda republicana en la arena judicial: joven, inteligente y de “probados” valores conservadores. Sin embargo, lo cierto es que sus votos en varios casos medulares han sido bastante moderados y a favor de causas demócratas —como, por ejemplo, los diversos asuntos que sometió a examen la legislación conocida como Obamacare—.

Otro aspecto a considerar es que la actuación de los jueces depende de cómo se comporten a su vez el resto de sus colegas. Es decir, en no pocas ocasiones, el voto y agenda de un juez depende del tipo de colegas que tenga alrededor. Este es justo el caso del justice Kennedy, que mencionábamos líneas arriba, y que se ha convertido, en ciertas materias, en el fiel de la balanza de una Corte Suprema dividida. Se trata del moderado que a veces lanza un guiño a los liberales y en otras a los conservadores. A pesar de que nunca ha sido explícito al respecto, Kennedy ha dejado entrever que este rol que ha jugado en los últimos años no es sólo fruto de una convicción, sino también de una responsabilidad para evitar un eventual avasallamiento de la línea más conservadora.

¿Y LA SOCIEDAD?

Esa es otra interrogante que los simpatizantes demócratas tendrán que responder en los meses próximos frente a Trump. Pues, dicen López Noriega y Martín Reyes, aun si los jueces y tribunales adoptan una posición crítica frente a la gestión de Trump, mientras la sociedad civil no se organice para someter a escrutinio las políticas públicas de su administración, entonces no habrá manera de que los jueces actúen. Es indispensable que los diversos centros de la sociedad civil afines al Partido Demócrata y a las causas liberales se organicen para efecto de diseñar demandas inteligentes y estratégicas.

Opinión de Adrián Ortiz Romero Cuevas