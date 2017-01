Los jóvenes de Nuevo León necesitan disciplina de acuerdo al gobernador Jaime Rodríguez, por lo que pidió a los padres considerar a las preparatorias militarizadas para instruirlos.

En su gira por Juárez, donde inauguró la extensión de la Preparatoria 22 y el arranque de obras de la Biblioteca virtual, el gobernador aseguró que se construirá otra preparatoria militarizada en el municipio.

Rodríguez aseguró que muchos jóvenes de la entidad se ven tentados a consumir drogas o a realizar delitos, por lo que es necesario que los padres los disciplinen, asegurando que las preparatorias militarizadas serían una buena opción.

Hoy le aprobé al secretario de Educación, que aquí está, para que a partir de ya construyamos otra preparatoria y que sea militarizada, para que si ustedes tienen un hijo que no les hace caso, nos lo manden y ya se lo arreglamos, vamos a empezar a trabajar así, necesitamos empezar a trabajar así, no podemos permitir que los jóvenes se sigan perdiendo porque son rebeldes o porque los papás no pueden con ellos”, dijo.

Tenemos que acompañarlos y tenemos que hablar de la realidad, no le “sacatiemos” al problema, no evadamos el problema, porque por muchos años hemos evadido el problema y hoy tenemos consecuencias que nos lamentamos”.

Muchos de los jóvenes que andan en la calle están tentados a consumir droga y hay gente criminal que les vende la droga, ustedes lo saben y yo lo sé, la única manera de atacar eso es dándole una oportunidad al joven”, agregó.

Mientras daba su discurso, una mujer del grupo de asistentes al arranque de obras de la Biblioteca virtual gritó contra las madres alcahuetas, obteniendo el apoyo del gobernador.

Que ya no haya madres alcahuetas ni padres alcahuetes, que tengamos que acabar con eso, yo también soy papá, pero yo soy un papá muy estricto”, aseguró.

Además de la Prepa militarizada en Juárez, el Gobernador aseguró que se construirían otros bachilleres de este estilo en García, Monterrey o Apodaca y en Montemorelos, en el Centro Policial al interior de lo que será la Universidad de Ciencias de la Seguridad.

Con información de Excélsior.