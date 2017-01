Mochila segura, medida preventiva  

El trágico acontecimiento en una escuela de Monterrey, Nuevo León, en el que un alumno de tercer grado de secundaria disparó en contra de la maestra que dirigía las actividades de aprendizaje, de compañeros a los que también hirió de gravedad y después lo hizo en contra de sí mismo, lo que le ocasionó muerte cerebral y perdida de la vida, me regresó en el tiempo, cuando realicé funciones de directivo de una escuela secundaria de la ciudad de Oaxaca, que contaba con una población escolar de mil 800 alumnos, distribuidos en dos turnos.

En aquellos años, con el personal, se aplicó, de manera constante, el programa de “Mochila Segura”, a partir de una experiencia desafortunada, cuando uno de los alumnos fue agredido con arma blanca, en el exterior del edificio escolar, al término de las actividades del turno vespertino. Rencillas, dificultades, diferencias entre compañeros, impulsaron al agresor a realizar el ataque, que afortunadamente no convirtió el hecho en una tragedia.

El lesionado, un adolescente de 15 años, fue atendido de inmediato en el hospital del Seguro Social. Fue necesario buscar el apoyo del comandante encargado de la Zona Militar, que respondió al llamado de auxilio, enviando elementos que contaban con el tipo de sangre de la víctima. Los médicos afirmaron que era necesario transfundirlo de inmediato, reponer la pérdida que le había ocasionado la herida en el abdomen. La recuperación se logró. La experiencia obligó a tomar medidas preventivas para evitar que sucesos similares se repitieran. Informados, los padres de familia apoyaron las acciones de revisión de las mochilas de sus hijos.

A pesar de que la población escolar estaba enterada de la aplicación del programa, en las revisiones hechas por el personal, en presencia de comisiones de padres, no dejaron de haber sorpresas. Se decomisaron navajas, cuchillo, puñales, objetos pertenecientes a otros alumnos que habían sido robados. No faltaron los anticonceptivos, revistas y películas pornográficas, lo que no debía estar en poder de adolescentes. El apoyo y comprensión de padres y tutores permitieron que las revisiones lograran los objetivos planteados. No hubo quejas, reclamos y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. La medida preventiva funcionó en beneficio de la comunidad estudiantil.

En Monterey, como en casi todo el país, el programa de Mochila Segura fue suspendido por la oposición de algunos padres, alegando que se violentan los derechos de sus hijos, de los estudiantes. No se entiende ni comprende que los riesgos de tragedias son reales. Que los muchachos pueden apoderarse de las armas que en casa existan, para responder a las agresiones de compañeros o de jóvenes que forman pandillas y que acechan a ocasionales rivales en el entorno de las escuelas. El medio de ataque está muchas veces en los hogares, del que se apoderan para actuar de acuerdo a las circunstancias, motivados por series y películas en las que prevalece la violencia, a las que se tiene acceso con facilidad.

Los factores que inciden en las conductas violentas son múltiples, diversos. El caso de Monterrey se explica por un cuadro depresivo que exigía de atención oportuna, especializada. Las escuelas, públicas y privadas, cuentan, deben tener, sicólogos, personal capacitado para atender y dar seguimiento a la conducta de los alumnos que presentan problemas de salud, emocionales, familiares, de aprendizaje. Es necesario contar con el apoyo de los padres para que el seguimiento y tratamiento se lleve a cabo desde el hogar. La adolescencia es una de las etapas màs delicadas de la vida. Alguien tiene que detectar las conductas que tienden a ser anormales, violentas. Pueden ser los padres y los maestros, el personal del área de Servicios Educativos Complementarios dar la atención que cada caso merece.

Lo sucedido en la capital de Nuevo León se puede explicar a través de influencias internas y externas al hogar. El joven agresor sabía cómo manejar armas, cómo cargarlas. Pudo encontrar en casa la que llevó a la escuela, ingresarla sin problema alguno, en la mochila. La conmoción la consternación que generó el caso, obliga a la reflexión, a considerar la recuperación de un programa que no daña a los alumnos, por el contrario los previene, los protege, evita tragedias.

Hay quienes sostienen que Mochila Segura criminaliza las conductas de los estudiantes. La afirmación no es congruente con la realidad, con las intenciones, con el procedimiento. Funciona bien como recurso preventivo. Evita las acciones que hoy lamentamos, que nunca habían pasado, como afirmó el presidente Peña Nieto.

Con opinión de Mario Blanhir González