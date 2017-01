CON MAYÚSCULAS 20-01-17

LOS GORILAS.- Ha sucedido en otras ocasiones. Las disposiciones de la autoridad luego no se ejecutan tal cual se proyectan y comienzan los dramas. En campañas anteriores contra las dobles filas, por los abusos de los polis de vialidad, ha habido hasta cabronazos. Y se entiende que no es tal lo que se busca con el anuncio que hizo el propio munícipe de la ciudad de que entra en operación el operativo “Cero Tolerancia, Ni un Minuto”, que en términos generales busca eliminar la doble fila, el congestionamiento vehicular y fomentar la cultura vial. Arranca en el centro y la zona norte de la ciudad… La idea, explican los que saben, es agilizar el tránsito vehicular y mejorar la movilidad de los conductores en la ciudad y es aquí en donde el presi le debe decir al becario que puso en la Comisaría de Vialidad, Jelipe Reyna, que se ponga aquello atrás para que piensen que trae pistola. Que no por aplicar el cero, vayan a pasarse de la raya. La medida es buena, pero no se puede imponer a punta de chingadazos. No se si me explico. Luego los desertores del arado con el pito en la boca y la mano en la macana hacen cada cosa…

LOS SEMÁFOROS.- Parece que se ponen las pilas en Vialidad. Gran parte del desmadre vehicular en esta ciudad es por los semáforos, tooodos no están sincronizados. Vamos, ni los engañosos “pares viales” (ya no existen, todo es desmadre en Morelos, Independencia, Av. Juárez-Melchor Ocampo y Díaz Ordaz-Crespo) funcionan; las calles se utilizan para estacionarse, la disposición de la época de PVC, bailó. Ahora, van a darles mantenimiento a los semáforos de 221 cruceros para hacer fluida la circulación. La cosa es que pesques un “siga” en la zona norte y no pares hasta el Centro, con eso no hay contaminación ni nada… Van a retirar al menos medio centenar de esos aparatos que en lugar de agilizar la circulación la entorpecen, de ahí que plantee que le pasen el tip a los de Santa Lucía porque desde que pusieron semáforos en Camino Nacional, casi frente lo que era el estadio de fut, en la misma pero en 16 de Septiembre y también la de Calicanto, aquello es un desmadre. ¡Y qué decir de los semáforos que para justificar presupuestos dejó Galdino en Ave Ferrocarril, sobre Hornos y Calicanto! A ver si al Rul le cae el veinte…

LAS LISTAS DE LISTOS.- La nota originada en la Istmo da cuenta de la serie de tranzas que se hacen en la Sedatu para dotar de viviendas a quienes no lo necesitan y esto no más porque o son parientes de funcionarios de la dependencia o son recomendados de politicastros jijos de su mal dormir. Es, propiamente, una especie de advertencia, porque hasta donde se sabe no se han entregado esos apoyos que son del Programa de Apoyo a Avecindados en Condiciones de Pobreza. De esto no está enterada la titular, Rosario Robles, así que habrá que enterarla para que meta orden… Pero lo que hacen en el Istmo los de Sedatu, con la anuencia del delegado Elpidio Concha, me dicen, es común en dependencias del gobierno y esto lo menciono para que los nuevos compas que llegaron a pegarle al peligro, estén ojos de chícharo. Hay bueyecitos que tienen por costumbre incluir en las nóminas de sus oficinas, a parientes, amigos y hasta segundos frentes, inventándoles cargos y cosas por el estilo. Gobierno paga, nunca se dan a la tarea de ver si la lista de listos es de persona que trabajan. Y los que se forran son los jefes. ¡Aguas!

MOCHILA SEGURA.- Era un buen programa, me cai, era una medida de seguridad adoptada por la SEP como parte del programa “Escuela Segura”, en los tiempos de Jelipe Calderón. Arrancó en las escuelas de nivel básico, pero se hizo extensiva a las escuelas de nivel medio superior. La idea era combatir la delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares, sobre todo al interior de los planteles, y prevenir que los estudiantes porten armas o sustancias ilegales en las escuelas y, por último, fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa. La idea era revisar las pertenencias de los estudiantes con la anuencia de los padres de familia, pero… Pero ya no hubo money y vas pa’ trás. Y ora, con el dramático suceso en un colegio privado de Monterrey, tanto el Telly Zavalas de los pobres, como el Aurelio Nuño de los depauperados (titulares de SSP y IEEPO) dicen que van a volver a implementarlo, a efecto de evitar un desbarajuste como el que estremeció a toda la nación este miércoles. Ojalá el asunto sea tomado por los paterfamilias y vigilen a sus vástagos desde el interior de sus hogares.

VÁMONOS RECIO.- El Canal Invisible será sectorizado a Comunicación Social del gobierno. A ver si el vocero actual, que sí sabe de telera, lo hace porque para puras vergüenzas. Parece que al gobierno no le interesa el medio más que para difundir sus acciones. Unos cuantos programitas furris, repetir lo de los grandes consorcios, como los del canal de “Mi secretaria” y pos. Vean lo que me llega de allá mesmo, a propósito de la mencioncilla que os hacía la víspera: “Confirmado. El de Cortv no sabe ni jota del tema y todos lo apantallan. Los vivales del sindicato ya lo andan chamaqueando, y él fascinado sintiéndose dueño del juguetito ese… Este fin de semana sale el nuevo dirigente del Cártel 22: Vean lo que se requiere para sustituir al borrachín: 1.- Ser coherente con el movimiento magisterial. 2.- Que impulsen el proyecto alternativo PTEO 3.- Tener una antigüedad de más de 10 años dentro del movimiento magisterial. 4.- No haber pertenecido a la espuria sección 59. 5.- No ser charro vanguardia. 6.- Odiar la Reforma Educativa 7.- No militar activamente en ningún partido político. ABUR.