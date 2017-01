Celine Dion cantará el tema musical de Beauty and the Beast

La intérprete canadiense cantará el nuevo tema original de la próxima cinta de Disney, titulado “How Does A Moment Last Forever”

26 años han pasado desde que se estranara la cinta animada Beauty and the Beast de Disney, y aunque los discos han pasado a un segundo plano en ventas de la industria musical por el uso de las plataformas digitales, podría existir la posibilidad de que más de uno quiera adquirir el álbum físico del nuevo soundtrack de la versión live action de esta cinta.

La banda sonora está repleta de grandes exponentes de la música. Celine Dion destaca como la cantante que interpreta “How Does A Moment Last Forever”, tema original del la película, protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens.

En su cuenta de Instagram, Celine ratificó la noticia con el mensaje: “Me emociona anunciar que que voy a interpretar una canción nueva, “How Does A Moment Last Forever”, en la nueva versión de Disney de Beauty and the Beast”.

Esta no es la primera vez que Celine participa en el soundtrack de la película de Disney. En la cinta animada de 1991, la intérprete canadiense también figuró en los tracks de su producción musical con la canción principal “Beauty and the Beast”, la cual cantó junto a Peabo Bryson. Ahora este tema contará con las voces de Ariana Grande y John Legend.

Alan Menken –músico de cabecera de la empresa Disney– es el compositor de todas las piezas musicales que oiremos en la película, y Howard Ashman y Tim Rice, los autores de las letras.

Con información de Agencias