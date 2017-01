Autodeterminación de USA

Uno de los preceptos fundamentales de todos los países incluido México como nación soberana desde 1810, es la autodeterminación de los pueblos, la independencia respecto de las demás naciones para poder hacer lo que se quiera dentro de sus límites territoriales sin injerencia de otros; la soberanía y emancipación de la gente para decidir su propia forma de gobierno y disponer de sus recursos naturales o intelectuales.

México como país independiente no permite que ninguna otra nación intervenga en sus asuntos, y de la misma forma EU a partir que Donald Trump asuma la presidencia, con la autodeterminación de todas las naciones podrá hacer lo que quiera dentro de su país, construir un muro si quiere porque lo hará dentro de su territorio, expulsar a quien le dé la gana porque es su casa, impedir que entre otros porque no tienen permiso ni autorización (Visa) e incluso establecer los impuestos que se le antoje, porque todo lo hará dentro de su país y, si México o Latinoamérica se ven perjudicados económicamente, ese no es su problema, igual que a los mexicanos no nos interesa lo que pasa en Nigeria o Australia, no obstante, como somos dependientes de EU, a donde van los mexicanos que su propio país no les puede dar oportunidades de trabajo y bienestar, a donde cientos de miles de migrantes centroamericanos se meten como pedro por su casa, ahora nos vemos en problemas, porque no supimos prever que algún día el petróleo ya no sería oro negro y podrían acabarse las remesas de migrantes. Lloriqueamos, protestamos y nos indignamos por lo que hará Donald Trump, pero está en su derecho, dentro de su país, donde fue elegido por la mayoría y, aunque no nos guste y sea racista o misógino, es asunto de él y de sus paisanos, no de nosotros que somos sus vecinos, y como el vecino de la casa, todo lo que haga dentro de su domicilio no nos incumbe ni corresponde intervenir, así todo lo que haga o deje de hacer Trump, es asunto exclusivo de los gringos, no de mexicanos, que por incompetentes, interesados únicamente en el folklore y tradiciones, dejamos a un lado la ciencia y know-how, la petroquímica o la investigación científica teniendo que comprar todo en EU o el resto del mundo, porque en México lo único que hacemos es armar cosas, hacer alebrijes o mezcal. Donald Trump está en su derecho de hacer lo que quiera, con la autodeterminación de los pueblos y autonomía de las naciones.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez