Alerta en escuelas

Todavía NO ha sucedido algo parecido a lo de Monterrey en Oaxaca, pero NO hay que esperar a que suceda, para tomar PRECAUCIONES. Lo que SÍ sucede ya, en algunas instituciones de educación SECUNDARIA, aunque la AUTORIDAD (¿Cuál?) NO lo reconozca, es el “movimiento” de la “yerba verde”, ya sea manejada por personas externas o por los propios vagos o cholos que se cuelan a las instituciones educativas, sobre todo donde NO hay autoridades escolares…o como si NO las hubiera. Suele suceder que el grave asunto NI siquiera se reporte a las autoridades encargadas de vigilar ese tipo de asuntos, porque frecuentemente el responsable de la denuncia sale más “raspado” que el responsable del hecho. Además del justificado temor de ser agredidos por los miembros de la “mafia” correspondiente. Como dijera aquel, ¿Y usted qué haría? Porque los padres de familia, cuando se les informa de este tipo de asuntos, en los que suelen involucrarse sus hijitos, prefieren hacerse “de la vista gorda” o en el peor de los casos, SON ELLOS los proveedores de la “verde”. Pero hoy nos preocupa lo que ya ha empezado a suceder en nuestro país, quizá como CONTAGIO directo de la OLA de violencia extrema que ocurre en las instituciones educativas de la “tierra de Obama”, que desde mañana será ya de TRUMP. Por cierto, ese grave asunto NO ha sido tocado de manera alguna, por el boquiflojo rubio. Por suerte, la gran CAPITAL de nuestro país está GOBERNADA por un DOCTOR EN DERECHO, que ha dado muestras de su gran capacidad en todos sentidos. Precisamente es ÉL quien pone el dedo en el renglón y acaba de anunciar que en las instituciones educativas del otrora DF, se empezará de inmediato a aplicar un PROGRAMA DE SEGURIDAD para el alumnado en general y para los maestros y trabajadores de las mismas escuelas. NO dejaremos de LAMENTAR, que en varias décadas recientes, NO haya habido un solo SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA que conozca realmente sus OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. Y, por consiguiente, en los ESTADOS de la república, por lo general y, por consiguiente en casos como OAXACA, la situación sea aún PEOR. Y qué decir de los PADRES DE FAMILIA, que llegan al extremo de APOYAR a los “maestros” que abandonan las aulas, para irse a atender sus asuntos políticos. Por suerte, hasta la fecha, en nuestro estado NO ha sucedido todavía algo tan grave como lo de MONTERREY. Sin embargo, insisto, NO hay que esperar a que sucedan hechos similares, para PONER EL GRITO en el cielo. Hay que empezar desde ahora a PREVER, para garantizar la SEGURIDAD de los niños y de los jóvenes en nuestras escuelas. Debe GENERALIZARSE lo que YA se hace en algunas (POCAS) escuelas de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Tanto a la hora de entrada como a la hora de salida de los escolares, se ven padres de familia que VIGILAN y acompañan a los niños hasta para cruzar las calles, empleando inclusive cartulinas con LETREROS para prevenir accidentes, pero que a su vez, hacen que los malvivientes NO se acerquen a molestar o a incitar a algún VICIO a los propios escolares. Por lo pronto, esto es lo MÍNIMO que debe hacerse en todas las escuelas. Y nombrar a comisiones de los mismos PADRES DE FAMILIA, para REVISAR las mochilas o bolsas que llevan los estudiantes, para EVITAR que lleven su guardadito para “tronárselas” en el receso.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García