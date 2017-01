5 datos sobre Jackie Evancho, la Beyoncé de Donald Trump

A medida que se acercaba el día para que Donald Trump rindiera protesta como nuevo presidente de Estados Unidos, distintos famosos hicieron público su rechazo para participar en la ceremonia de inauguración.

Aretha Franklin y Beyoncé prestaron su voz para las tomas de protesta de Obama, en 2009 y 2013, respectivamente. Sin embargo, para el día en que comienza la era Donald Trump, Jackie Evancho fue la elegida.

¿Quién es Jackie Evancho? Aquí te compartimos 5 datos sobre la intérprete.

AMERICA’S GOT TALENT

Con tan sólo 10 años, Evancho apareció en el popular concurso de televisión, en el que deleitó a los jueces con su dulce voz. Dijo que se preparó para ingresar al concurso desde que tenía 8 años, luego de ver El fantasma de la ópera con su familia. Alcanzó el segundo lugar durante la competencia y desde entonces ha lanzado seis álbumes de estudio, con cóvers principalmente, e incluso se ha presentado en el Carnegie Hall.

BARACK OBAMA

La actuación de hoy no es su primera presentación presidencial. En 2010, cantó frente a Obama durante el enncendio oficial del árbol de Navidad.

MODELO Y DIBUJANTE

En 2012, Evancho protagonizó una campaña publicitaria para Guess Kids, y en 2014 interpretó una canción pop para la marca de ropa para niñas Justice.

Además de su talento como modelo y cantante, Evancho también es buena en el dibujo y suele publicar sus bocentos en Instagram.

COMUNIDAD TRASNGÉNERO

Su hermana mayor, Juliet, es transgénero, así que Evancho apoya los derechos de esta comunidad. En 2015 presentó un cóver del tema de Ed Sheeran “All of the Stars”, y el video contaba la historia de un joven transgénero. Se lo dedicó a su hermana.

COLABORACIONES

Evancho se ha codeado con figuras como Michael Bolton, Sinbad, Barbara Streisand y Chris Mann, con quienes ha compartido el escenario. Se presenta también en los conciertos anuales de caridad de David Foster, quien produjo su segundo álbum, y a quien considera su “papá musical”.

Otra figura con la que Evancho ha trabajado es Robert Redford, pues actuó en la película de 2012 The Company You Keep, en la que interpretó a Isabel Grant.

Con información de Hey