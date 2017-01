Después del ataque registrado en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, es importante que los padres de familia cuenten con herramientas básicas que les permitan detectar si sus hijos se encuentran en riesgo o tienen algún problema emocional.

Aldo Fasci, vocero de seguridad de Nuevo León, descarta que hubiera complicidad con otros menores en el ataque ocurrido ayer en el Colegio Americano del Noreste

En una mesa de análisis realizada por EL UNIVERSAL, la psicoloanalista Elena Azaola y la experta en seguridad Eunice Rendón fueron cuestionadas a través de redes sociales por padres de familia interesados en identificar conductas irregulares o expresiones que puedan encender foco rojos en el hogar.

Elena Azaola explicó que “es difícil predecir un hecho como el de ayer, aunque siempre hay ciertas señales de alerta, que no estamos entrenados para verlas y tratarlas de manera adecuada, tanto en las familias como en las escuelas”.

Además de que este tipo de casos siempre han existido y estamos expuestos a que ocurran en muchas lugares y sin importar el sector social, “problemas psicológicos los tiene el de clase más baja o alta”, esto demuestra que no debemos estigmatizar; los problemas están en cualquier estrato.

Sin embargo, las especialistas destacaron algunos indicios generales a los cuales prestarles atención como:

Comportamiento aislado

Comportamiento violento

Renuencia a comer

Renuencia a dormir

Renuencia a asistir a la escuela

Pesadillas recurrentes

Agreden o se dejen agredir

Mojan la cama por las noches

Cambios en su vocabulario

Episodios de depresión o estrés

Elena Azaola señaló que en este contexto también se debe tomar en cuenta que los adolescentes no logran tener el control absoluto de sus emociones, son muy influenciables y susceptibles a los comentarios de sus progenitores, su control de impulsos es escaso y no entienden la trascendencia de sus actos.

Como muestra de ello, algunas de las respuestas más comunes entre ese sector después de haber cometido algún delito son: Se me hizo fácil, no lo pensé o yo quería tal cosa, sin embargo, “su capacidad todavía no les da para entender que los hechos tienen una trascendencia para toda su vida, no son capaces de procesarlo a esa edad”, detalló.

Con información de El Universal.