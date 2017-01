Pokemon Go ha recaudado 950 mdd en menos de un año

Pokémon GO, el juego de realidad aumentada, logró lo que nadie: juntar 950 millones de dólares en menos de un año.

Ésta sería la primera vez en la que un juego consigue llegar a los 800 millones de dólares en un tiempo récord, pues solamente transcurrieron 110 días para alcanzar semejante cifra desde su lanzamiento. Hasta el final del año 2016, Pokémon GO consiguió los 950 millones.

App Annie, una empresa analista especializada en el mercado móvil, estimó que desde el 6 de julio de 2016, Pokémon GO ha cuantificado 500 millones de descargas para la aplicación que permite capturar criaturas con grandiosas habilidades.

A tan sólo 90 días del lanzamiento oficial, Pokémon GO juntó 600 millones de dólares. En otras palabras, el juego logró superar a los récords de Candy Crush, Clash of Clans y Puzzle and Dragons. Los datos y estadísticas que muestran el impacto de la aplicación fueron reunidos desde las descargas en la Google Play Store y la App Store.

Pokémon GO llega al Apple Watch

Por dicha razón, la aplicación está desarrollando diferentes ofertas y eventos para que las estadísticas no continúen disminuyendo. Navidad y Halloween fueron dos festividades perfectas para incluir nuevos Pokémon, lo que generó más actividad en la aplicación, pero en realidad fueron repuntes aislados, es decir, las ganancias volvieron a su normalidad.

El éxito de Pokémon GO se debió a que fue de los primeros juegos en incluir realidad aumentada. Además, fue inevitable que la nostalgia invadiera a los usuarios llenándolos de recuerdos y memorias; justo esa apelación logró tanta aceptación y consentimiento por parte de los jugadores. Incluso los no tan geek se sintieron atraídos en experimentar con la aplicación.

Si bien, Pokémon GO aún no está muerto, ya no es el mismo que logró ser en su lanzamiento; los ingresos bajaron a lo largo de las últimas semanas. Según los usuarios, la aplicación comenzó a presentar muchas limitantes que dificultaban el uso pleno del juego.

Con información de Unocero