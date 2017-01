En una entrevista que le hicieron a la actriz María Félix, se le preguntó cómo veía a la ciudad de México. La respuesta fue inmediata y contundente. Afirmó que estaba hecha un asco. Criticó la actuación de las autoridades. Puso como ejemplos a otras ciudades del mundo, en las que prevalece el orden, la limpieza, el respeto a los bienes arquitectónicos y emblemáticos.

Esa opinión produjo reacciones positivas. El gobernante de la gran ciudad reconoció las deficiencias y omisiones, dispuso medidas correctivas y la situación cambió. Un personaje pùblico, conocido ampliamente, influyó en el cambio de actitudes. Al menos el Centro Histórico de la capital del país fue objeto de la atención que necesitaba, en especial en uno de los problemas recurrentes, el de la recolección de basura.

En ciudades que son, por decisión de la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el problema de la basura se atiende de manera sistemática y eficiente. Querétaro es un caso paradigmático, digno de imitarse. Zacatecas es otro modelo a seguir, al igual que Puebla. Son ejemplos para Oaxaca, que con el comercio callejero y la basura, se encuentra como la señora Félix calificó a la capital del país: un asco.

El problema es añejo. Gobiernos municipales priistas, convergentes y panistas, no han podido o no han querido resolverlo. Siendo presidente municipal el licenciado Ildefonso Zorrilla, lamentaba que no hubiese la colaboración ciudadana para mantener la ciudad en condiciones aceptables, dignas. Sostenía que, con el apoyo del personal del Sindicato 3 de Marzo, todos los días la entregaba limpia, pero en pocas horas volvía a estar en condiciones lamentables. Es cierto, en esto tenemos que ver sus habitantes por el mal hábito de producir basura y no depositarla donde debe ser.

Pero la responsabilidad alcanza a las autoridades municipales al no adquirir y ubicar en lugares y con sistemas adecuados, los depósitos que se necesitan. Ensayos ha habido. Las últimas papeleras colocadas en calles del Centro Histórico ni eran las convenientes ni se pusieron donde mejor podían servir. Los vecinos se encargaron de retirarlas porque les afectaba el ingreso a sus domicilios o establecimientos comerciales. Otras estorbaban el tráfico peatonal. Las que se pusieron en el perímetro de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre fueron quitadas de inmediato. El plan falló, también, al no diseñarse y ejecutarse un sistema permanente de vaciado de los recipientes.

¿Dónde poner la basura si se carece de depósitos? La gente la tira en las banquetas, la coloca en las ventanas de los inmuebles, la deja en las macetas y en lo que deberían ser áreas verdes. Los desechos se quedan en la vía pùblica que se barre solo una vez al día. Bien se ha dicho que el problema no se resuelve con màs personas barriendo y recogiendo la basura sino formando hábitos con campañas permanentes y desde luego con recipientes adecuados, con acciones constantes de vaciado y recolección. El problema no es de cuántos barren sino de cuántos tiramos la basura donde sea.

La basura debe ponerse en su lugar, sin duda. El problema es que no existen esos lugares, esos depósitos. En Querétaro los hay suficientes, de tamaño conveniente, colocados en las calles, jardines y parques, a una distancia de cincuenta metros uno del otro, asegurados con firmeza. En San Luís Potosí el vaciado de papeleras es constante, con personal dedicado sólo a esa función.

En Oaxaca hay muy pocos. ¿Cuántos son? Las autoridades locales no lo saben. El Coordinador de Servicios Municipales acepta que no se cuenta con un programa de reposición de depósitos. No sabe cómo y cuándo se van a adquirir ni dónde se ubicarían. Ante la demanda ciudadana de disponer de ellos y ante la incertidumbre sobre si se van a comprar y colocar, el funcionario demanda a la ciudadanía ser pacientes.

La paciencia de la población se agotó desde hace mucho tiempo. Ha esperado que la autoridad ponga orden en el comercio callejero, uno de los principales generadores de basura. No hay comerciante que barra y recoja los desperdicios que produce, los entregue a los camiones recolectores. No cumplen con la deposición de retirar las estructuras metálicas de los puestos para realizar el barrido, la limpieza de las áreas que utilizan. No pagan impuestos pero si ocasionan gastos.

La paciencia no es infinita, tiene límites, se acaba. Paciencia ha habido con todos los gobiernos municipales, tanto que la ciudadanía aprendió a desconfiar de ellas.

Con opinión de Mario Blanhir González