McCartney demanda para recuperar canciones de The Beatles

La leyenda de la música pop ingresó una demanda contra Sony/ATV Music Publishing este miércoles en un intento de recobrar los derechos de una larga lista de éxitos que escribió o fue coautor con John Lennon.

Canciones como Yesterday , I Want to Hold Your Hand y una multitud de éxitos de los Beatles, son parte de la demanda, de acuerdo con documentos de la corte.

McCartney argumenta que el Acta de Copyright de 1976 le permitiría reclamar la propiedad de las canciones a Sony/ATV el próximo año. Sony rechazó hacer comentarios al respecto.

La demanda es la jugada más reciente en la larga lucha de McCartney por recobrar los derechos.

Sony y Michael Jackson formaron Sony/ATV en 1995, una década después de que el Rey del Pop pagara 41.5 millones de dólares por el catálogo de ATV el cual incluía muchas canciones de los Beatles. Jackson superó la oferta de McCartney para asegurar el trato.

Sony tomó el control completo de Sony/ATV el año pasado después que el patrimonio de Michael Jackson aceptara vender su participación del 50% por 750 millones de dólares.

McCartney comenzó a enviar “notificaciones de recisión para reclamar sus intereses de copyright por sus composiciones musicales” a Sony/ATV en octubre de 2008, dijeron sus abogados en la queja.

Estas notificaciones deberán empezar a surtir efecto el 5 de octubre de 2018, comenzando con los derechos de Love Me Do de acuerdo con los documentos de la corte.

McCartney pide a la corte que declare que sus derechos de terminar no son un incumplimiento de los acuerdos de publicación.

Sus abogados tienen reservas debido a la resolución de una corte británica sobre el grupo pop Duran Duran. La corte dictaminó a favor de una subsidiaria de Sony/ATV que demandó a los miembros de Duran Duran por incumplimiento de contrato cuando intentaron reclamar los derechos sobre sus canciones.

Con información de Expansión