Los más ricos

¡Un “mexicano” entre los OCHO hombres más ricos del planeta Tierra! La verdad, es “tan mexicano” como el “oaxaqueño” que se ha ido haciendo dueño de OAXACA. Como aquel otro que pasó a la “historia” por su respuesta dada cuando le preguntaban si él era de Chihuahua: “NO, Chihuahua es MÍO”. Así se las gastaba Luis Terrazas. Así es que, México “debe sentirse orgulloso”, de que el señor “eslín” (pronunciación real del pueblo) sea ubicado en las “LISTA DE FORBES”, que sigue encabezando el magnate norteamericano, Bill Gates. Nuestro “querido paisano” navega como en el cuarto sitio. Y por ahí cerquita, el creador de FACEBOOK, empresa que NO beneficia en nada a la sociedad, salvo a los que manipulan la “información” que ahí se divulga. Lo más triste que se registra y se exhibe en la “LISTA”, es que entre LOS OCHO más ricos del mundo, han acumulado una fortuna, que apenas podrían reunir con sus salarios, alrededor de TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES de personas. O sea que, haciendo un cálculo somero, diríamos que NI entre toda la población de CHINA (descontando a los NOBLES del inmenso país) alcanzarían a igualar la FORTUNA de “los SLIMS”. ¡Qué falta de EQUIDAD, la que afecta a nuestro planeta. Donde casi la mutad de su POBLACIÓN se encuentra en la POBREZA. Y entre esos millones de pobres, se encuentran los MÁS POBRES, los verdaderos MISERABLES…los de la POBREZA EXTREMA…y en ese punto tendríamos que referirnos a un sector de oaxaqueños, chiapanecos, guerrerenses…que forman parte de los grupos de PROTESTA, por la “simple razón” de NO tener ni para comer… Y de aquí nos saltamos a comentar las “sabias” decisiones de importantes instituciones de nuestro país, como la que “controla” los préstamos para adquirir “casas”, tipo palomares. Imagínese usted que, entre las “medidas” de austeridad y de honestidad que aplicarán en este 2017, está la de poner en la “mesa de análisis”, a la señora R Robles, quien será quien decida de alguna manera cómo aplicar los 40 MIL MILLONES de pesos de la “inmobiliaria” del gobierno. Conocemos a algunas personas de las que han sido “beneficiadas” por dicha empresa. Cuando no se quejan porque que se les “filtra” el agua de lluvia, se quejan de que “no cabe la familia” en los “cuartitos”. Qué ingratitud, ¿verdad? En lugar de agradecer que “el gobierno sea tan bondadoso” y les construya sus viviendas a pagar en cómodas mensualidades a VEINTE o TREINTA AÑOS. Ni se siente el paso de ese tiempo. Peor es pagar RENTA, sin verle jamás fondo a ese tipo de deuda. Y luego con los caseros…ya ve usted que algunos ni siquiera permiten que haya niños en las familias que les pagan a precio de oro el uso de sus casas o “depas”. Lo que SÍ se empieza a ver en este nuevo año, es que ahora que hay menos recursos en el país, por las enormes fugas y desvíos del dinero del pueblo, que es lo que enriquece a los funcionarios, es que ahora sí quieren COMPARTIR pero el PAGO del gasolinazo…Aumentos de precios a las propias gasolinas, a los pasajes de los transportes del pueblo, a los productos de la “canasta básica”, que es lo que compramos la mayoría de los oaxaqueños…

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García