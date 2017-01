CON MAYÚSCULAS

BUEN PUNTACHO.- Diputados del PRI proponen reducir el número de diputados en el Congreso, como fue promesa de campaña de EPN en 2012, promesas que no ha cumplido ese cabrón. Según esto, la idea surge ante la crisis económica que enfrenta México por el tipo de cambio del peso con el dólar y el incremento al precio de la gasolina. La propuesta es bajar de 500 a 400 el número de diputados federales y de 128 a 96, los senadores. No es la primera vez que el PRI propone reducir el Congreso; desde 2015 un proyecto similar está en la congeladora del Senado de la República, pero siempre se imponen las cuotas partidistas… Actualmente, 40% de los diputados son electos bajo el principio de representación proporcional. Jorge Carlos Ramírez Marín admite que los legisladores federales por representación proporcional ya no tienen la misma importancia que en el pasado para representar a las minorías, porque hoy existe la competencia electoral transparente. Además, indicó que en el contexto económico actual no basta con reducir las partidas de servicios personales de los diputados y senadores, sino reducir el número de congresistas.

EL TORTILLAZO.- Buen guantazo asestó la Delegación de la Profeco al clausurar tres tortillerías de esta capital, tras denuncias ciudadanas por cobros excesivos. Las clausuras fueron en las colonias Jardín, Volcanes y Santa Rosa, durante un operativo que no deben suspender por ningún motivo. Los ojales de esos negocios no exhibían al público el precio del kilo y además lo daban al gusto de los empleados, argumentando alza en la gasolina y diésel. Acción gandalla de los hambreadores que muestran la poca solidaridad con la gente jodida. Porque algo es cierto: no hay justificación para un alza sin autorización… Y es que las autoridades se han hecho las occisas en el asunto del precio de la tortilla. A quienes se dedican a esa actividad -la hechura de tortillas-, les ha pegado como a todos, el alza de los combustibles. Entonces, se impone un incremento moderado y evitar con el hacerse weyes que surjan vivillos que quieran hacer su agosto en pleno mes de enero. Que conste, no justifico las alzas, pero sí que se llegue a un punto de equilibrio. Porque los precios de la canasta básica no están regulados, entonces…

EL TAL IGNACIO.- Según mis 472 mil seiscientos ocho -cifra que arroja la última exit poll- Nachito Toscano se pasó de rosca en contra del exdirector de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y por eso me envían el texto de una entrevista en la que Juan Trigos refuta la campaña de desprestigio en su contra y señala que el flamante subsecretario de Planeación de la Secretaría de las Culturas y Artes, es el autor intelectual de denostar el trabajo artístico que realizó junto con prestigiados músicos en el período al frente de la OSO. Trigos estuvo 16 años al frente de la OSO y sostiene que lo que le dio Toscano a leer a Annie el día que se lo surtió, son mentiras… No se extraña porque es el sello de rencor y envidia que caracteriza a Toscanito ante un proyecto tan exitoso como la Sinfónica que en corto tiempo, fue reconocida por la sociedad oaxaqueña y una presencia nacional e internacional. Dice que fue Chito Orihuela quien vio lo referente a la grabación de cuatro discos compactos. Los músicos no más tocaron. ¿Dónde quedaron esos CD?, pregunta y dice que es el propio Chito quien debe explicar ampliamente.

FRIVOLIDAD.- Cuanto dice no tiene desperdicio. Condena la ignorancia y falta de calidad moral para juzgar sin siquiera conocer el expediente administrativo y artístico de la Sinfónica. “En esos documentos están descritos con detalle en qué se invirtió cada peso de los recursos federales por parte de la Seculta, yo no maneje ningún recurso”. El músico no está de acuerdo con la frivolidad con que se difamó su carrera artística en el sentido “de lo lujoso”, que para los de Seculta resultó su dirección en la Sinfónica y su desarraigo con Oaxaca. Dice que “los salarios fueron los más dignos posibles y ajustados a la realidad de un presupuesto que se tuvo… Hace énfasis en que “las condiciones de mi contratación fueron aceptadas por la Seculta, de acuerdo a mi trayectoria artística, por lo que me parece una falta ética que ahora se quiera exponer públicamente a la Sinfónica como un artículo de lujo”. Eso sí, aprovecha Trigos para darle su repaso a Mr. Whiskas, a quien califica de insidioso: Su ignorancia es descomunal de Nacho Toscano, de cómo se maneja una Sinfónica. Y es el cerebro de Anita….

¡SE VE, SE SIENTE!- Os decía hace un par de lunas, que el STEUABJO es el sindicato más jijo de la madre que tiene la Universidad. El que más exige y el que menos aporta. Bueno, pues ahora con el pretexto de que andan viendo lo de la revisión contractual, ayer por la mañana cercaron el Palacio de Gobierno para exigir atención a sus demandas. También bloquearon las calles de Guerrero y Bustamante. El liderzuelo David Cruz López dice que se tiene falta de seriedad y responsabilidad de parte del rector, como si cumplirles sus exigencias fuera tan sencillo… En Tuxtepec, le echaron calabaza al diputadete Antonio Amaro por no pagar los viáticos de una niña que vendría al Congreso del Estado. El sobrino de la Candy fue repasado por Jessica Jazive Hernández García, representante del INE en la Cuenca, por la falta de sensibilidad de ese jijo de la mañana. Por eso les va como les va… Que el Canal Invisible en lugar de ir pa’delante va para atrás y también por ahí se otea movimiento en el corto espacio. Que no pierdan de vista a Jorge Oropeza, que al menos sí sabe de qué se trata, a diferencia del compa al que enviaron allí… ABUR.