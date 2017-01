Las escuelas llamadas Normales, en Oaxaca el Centro Regional de Educación Normal, CRENO, donde se formó a dignos y distinguidos profesores de educación primaria hasta los años 80 del siglo pasado, después de esa década sus estudiantes y egresados lo convirtieron en centro de formación de liderzuelos, agitadores políticos, resentidos sociales, criminales organizadores de barricadas, secuestradores de oficinas, rateros de camiones y ladrones de tiendas trasnacionales como forma o recurso para hacerse de dinero y estrategia para presionar al gobierno en busca de toda clase de beneficios, principalmente el que tuvieron hasta el año pasado: obtener libremente plazas de trabajo sin cumplir con ningún requisito de examen.

Si bien las escuelas normales, en Oaxaca el CRENO, fueron dignas instituciones educativas donde se formaron preclaros docentes y distinguidos profesores, incluso sin cursar bachillerato, porque de la escuela secundaria se podía ingresar directamente a la Normal, hoy con nivel de licenciatura que exige el bachillerato, se titulan licenciados para enseñar, instruir y aleccionar a niños en escuelas primarias, no obstante, dadas las actuales condiciones socioeconómicas, profesionales y académicas de México y, en especial Oaxaca, incluida la Reforma Educativa de EPN, es necesario, -como en todos las profesiones-, superar exámenes para poder ingresar a trabajos y empleos, condición normal entre titulados que neciamente no aceptan los normalistas, acostumbrados por décadas de arbitrariedad y despotismo de la SS22 del magisterio a la flojera, ineptitud y agresividad, medios perversos que continúan y pretenden seguir utilizando como táctica para presionar al gobierno y otorgue lo que los veintidocitos del CRENO (por la sección 22) quieren, bloqueando diario desde la semana anterior el IEEPO aunque ahí ya no trabaje nadie.

Eliminar las escuelas normales sería un acierto y buen juicio del gobierno federal, porque existen ahora universidades e institutos que forman pedagogos, maestros o educadores con mayor valoración para enseñar, superior formación docente, interés por trabajar y, sobre todo competentes y capaces ante cualquier examen, no así los veintidocitos del CRENO, adolescentes contumaces ideales para agredir choferes de autobuses, bloquear circulación de ambulancias, robarse productos de transnacionales, y en general ofender a la sociedad y… todavía pretenden que los padres de familia lleven a sus hijos a escuelas de delincuentes – veintidocitos.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez