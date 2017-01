John Fogerty cantará con Juan Gabriel en concierto homenaje

Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, aseguró que a un mes de que se lleve a cabo el homenaje en honor al cantante, todo marcha como está planeado gracias a la organización que ha habido y tal vez, porque todas las noches al momento de orar, le pide a Dios y a su padre que lo guíen en su camino y en todas las decisiones que al día siguiente deberá tomar.

Dijo que como responsable directo del multitudinario evento, a celebrarse el 18 de febrero en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México, es un gusto que todo esté saliendo bien, aunque en un principio tuvo sus dudas.

“A un mes del evento estamos muy adelantados ya sólo estamos afinando detalles, por así decirlo, musicales y del escenario y ahora ya empezamos a sentir que esto va para adelante y en muy buena forma. Lo que fue una idea ya es toda una realidad”, comentó Iván Aguilera en entrevista con Notimex.

Confesó que esto de dar entrevistas es algo nuevo para él, pues siempre se mantuvo “tras bambalinas”, pero ahora que tiene la responsabilidad del concierto ha aprendido a desenvolverse, ha hablar con la gente y con los medios.

“Yo personalmente nunca quise brillar o ser un “star”, pero luego de la muerte de mi padre y con la idea de hacer un homenaje, me sentí con la obligación de hacerlo, para mantener el legado de papá y su nombre.

“Por eso queremos hacer algo a la altura, algo bonito, como debe ser, que se quede grabado y pues siento que es una obligación hacerlo y lo hago con gusto, bueno, al principio honestamente no lo quería hacer por lo mismo que soy muy tímido, pero esto me ha servido mucho y ahora sí con gusto estamos metidos en esto”, explicó.

Iván compartió que esta labor de organizar el mega concierto no la hubiera hecho sin la ayuda de muchas personas, principalmente su esposa, quien ha sido una aliada y compañera en todo momento.

“Toda la familia ha sido un gran apoyo para mí y Simona, mi esposa, más que nada. Me atrevo a decir que sin ella, no creo que estuviéramos haciendo todo esto”, señaló.

Añadió que además, el amor que el público le tiene a su padre, les da fuerza para lograr esto y por eso sueña con que ese día la gente que acuda al Foro Pegaso, viva “la experiencia Juan Gabriel”.

“Esto se lo debemos al público, ese cariño que le tienen a mi papá nos da fuerza, para traer ese día algo bonito, mi intención es que sea perfecto y ojalá que les guste”.

Algo que le llena de alegría y que también se lo debe a la preparación del homenaje a su padre, es la motivación, la unión y el acercamiento que ha tenido con sus hermanos.

“Todos, de una forma u otra estuvimos involucrados en la música o en el cine y ahora nos hemos juntado más por ser el evento que es y como sabemos que es en honor a nuestro papá yo creo que le metimos más ganas”, dijo.

Compartió que sus hermanos Jean y Joan son fanáticos de la música, y Hans del cine.

“Jean y Joan escriben música, cantan y ahora han querido estar involucrados en parte de la creación musical del evento, cómo va a proceder el ‘show’ visualmente, aportando ideas y además. Jean está metido en lo que es la publicidad, porque le gusta dibujar, y muchos de los diseños que habrá para la mercancía que se va a vender son de ellos, bueno de todos nosotros.

“Y pues mi otro hermano, Hans, que le encanta el cine, está involucrado en la parte de la grabación del evento, el detrás de cámaras, obviamente apoyado por las compañías que se encargarán de hacer esto tomando en cuenta la magnitud del evento. Todos le han metido muchas ganas y sinceramente me siento muy orgulloso de ellos”.

Respecto a las sorpresas que prometió para este magno concierto en el Foro Pegaso, con artículos y ropa de su padre, Iván Aguilera, dijo:

“Mis hermanos, mi esposa y yo quisimos dar un regalo a la gente, darles una experiencia distinta, donde puedan sentir la presencia de mi padre y que vean cómo vivía él. Queremos montar tal vez una de sus habitaciones, o un camerino con todas sus cosas, por ejemplo, a él le gustaba mucho la cuestión indú y creemos que a la gente le va a gustar esa parte, además traeremos algunos trajes, su ropa, queremos que la gente sienta que él va a estar ahí”, comentó.

Otra de las cosas que más le interesa que la gente sepa, es que parte de lo recaudado será destinado al orfanato que Juan Gabriel creó en Ciudad Juárez, llamado Semjase.

“Mi padre abrió el Semjase en los años 80, pero por diversas cuestiones se tuvo que cerrar, pero él tenía en mente reabrirlo. Ahora yo asumo esa responsabilidad y ese legado de ayudar a los niños huérfanos, algo muy bonito que me inculcó mi padre y por eso parte de esos recursos los usaremos para abrir ese centro”, compartió.

Volviendo al tema del concierto, Iván Aguilera se sinceró y dijo que entre las cosas más complicadas con que se han topado, ha sido conformar el elenco.

“Ha sido lo más complicado, tratar de reunir a tantos artistas para un solo evento, pero eso ya está cerrado y ahora lo que sigue es concentrarnos en otras cuestiones como el escenario y cómo va a hacer el Foro Pegaso para que ese día se cree un mundo Juan Gabriel”.

Aguilera compartió que él y su familia están siguiendo el consejo de su padre, el de “si van a hacer algo, háganlo bien, sino no lo hagan”.

“Eso es lo que siempre nos decía, lo que nos inculcó y yo en lo personal todos los días trato de seguir ese consejo y su ejemplo”, y confesó, que todas las noches platica con él.

“Hablo con él todas las noches, soy cristiano y entonces todas las noches oro y le pido a Dios y a mi papá que me ayude en las cosas que haré al día siguiente. Es un sentimiento bonito, porque me siento protegido y te repito, todo esto no lo hubiera hecho sin el apoyo de mucha gente, incluyéndolo a él”.

A propósito del elenco, el heredero de Juan Gabriel, aseguró que en el escenario habrá entre 16 y 18 artistas. “Todas son grandes estrellas, habrá muchas sorpresas y esta experiencia difícilmente se repetirá”.

Una de esas sorpresas, sin duda será la presencia de John Fogerty, líder y vocalista principal del grupo de rock Creedence Clearwater Revival, quien esa noche tendrá un número muy especial.

“John Fogerty va a cantar a dúo con Juan Gabriel, gracias a la tecnología e interpretarán el tema “Have you ever seen the rain”, que mi padre hizo como ‘cover’ llamándolo “Gracias al Sol” y creemos que será algo muy bonito, que nunca se ha visto y escuchado. Ese era el deseo de los dos, cantar este tema”.

Contó que no fue nada complicado que el famoso vocalista de los Creedence aceptara estar en el concierto homenaje a Juan Gabriel.

“Se portó muy buena onda, hay mucho respeto entre los dos, mucha admiración y de hecho habían quedado en grabar un dueto, pero desgraciadamente mi papá falleció y yo creo que al señor Fogerty le quedó ese deseo de hacer algo con mi papá y pues de volada aceptó venir y más cuando le contaron lo que van a hacer juntos en el escenario”, declaró.

Iván Aguilera, aclaró que por el momento sólo están pensando en el concierto del 18 de febrero en Toluca, y aunque se ha especulado mucho de los siguientes homenaje a su padre por varias plazas del país, aún no hay nada asegurado.

“Se ha hablado mucho de esto, pero para nosotros, por el momento, el ‘Eternamente Juan Gabriel’ del día 18, es el único seguro. No necesito decir que organizar algo así implica mucho trabajo y por el momento no queremos pensar en hacer otros pronto, pero obviamente si la gente lo pide, los haremos y por ahora todos estamos centrados en el homenaje en el Foro Pegaso”, concluyó.

Con información de agencias