Exigen sancionar a culpables por quimioterapias falsas en Veracruz

En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista (PVEM), pidieron que las autoridades federales investiguen a fondo las denuncias hechas por el gobierno de Veracruz, respecto al fraude en el suministro de tratamientos falsos a niños enfermos con cáncer, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte.

El presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, Jesús Valencia pidió que la Secretaría de Salud federal atienda de inmediato a los pacientes afectados y adelantó que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Valencia Guzmán señaló que el gobernador Miguel Ángel Yunes debe entregar un informe sobre la salud de los infantes que recibieron el tratamiento falso así como canalizarlos a instituciones de salud federales especializadas, a fin de que su estado se valore y se les aplique un tratamiento adecuado conforme a sus padecimientos.

Tras calificar como “ruin e inhumano” el fraude cometido no solo con los medicamentos, sino con la salud y la propia vida de los niños en Veracruz a quienes se les dio agua destilada en lugar de fármacos para contrarrestar el cáncer, el legislador perredista subrayó que la autoridad debe investigar de manera diligente el caso y aplicar las sanciones más severas posibles.

En tanto, el diputado del PVEM, Javier Herrera, expresó sus reservas sobre el caso y señaló que antes de aplicar sanciones, se debe investigar y confirmar que el hecho sea cierto.

“Si es real, claro. Ahora, las autoridades correspondientes tendrán deslindar responsabilidades a todos, porque si sucedió, que no me consta, porque no soy parte de esa administración y de ninguna otra, pues me enteré en las noticias, no puedo hablar sobre eso. Pero como en toda presunción de delito, hay que investigar, deslindar responsabilidades y si las hay, aplicar todo el peso de la ley”, dijo el legislador del Verde, hijo del ex gobernador Fidel Herrera.

Con información de Agencias