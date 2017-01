Arrestan al hermano del presidente de Guatemala por corrupción

Las autoridades guatemaltecas detuvieron al hermano del presidente Jimmy Morales y ordenaron el arresto de uno de los hijos del mandatario por su presunta implicación en un caso de corrupción, informó hoy la Fiscalía.

Samuel ‘Sammy’ Morales, hermano mayor y consejero político del mandatario, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, tenían prohibición de salir del país centroamericano desde el año pasado por negociar unas facturas sospechosas en 2013, antes de que Morales fuera elegido presidente.

“Tenemos ya la detención del señor Sammy Morales (…) En relación al hijo del presidente, le enviamos una nota para que se presente porque vive en Casa Presidencial y esa parte no se puede allanar”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana, en declaraciones a la radio local Emisoras Unidas.

Aldana agregó que el mandatario “en ningún momento interfirió” en la investigación sobre su hermano y su hijo, quien estudia en Estados Unidos y regresó al país el año pasado citado por la Fiscalía para declarar por este caso.

A su llegada a tribunales arrestado, Samuel Morales dijo a periodistas:

“Estoy dispuesto a enfrentar la ley y me he puesto a disposición de las autoridades. No me afecta (la captura) porque esto demuestra que nadie es superior a la ley”.

Presidencia no respondió de inmediato las llamadas para obtener reacción.

El caso supone un serio revés para Morales, un actor y humorista que con el lema “ni corrupto ni ladrón” ganó la presidencia contra todo pronóstico en 2015, tras una serie escándalos que acabaron con la renuncia y encarcelamiento de su predecesor, Otto Pérez Molina.

Los nombres de los familiares del presidente aparecieron durante la investigación ‘Botín Registro de la Propiedad’, ligados a unos pagos “fantasma” por unos 90 mil quetzales (12 mil dólares) en 2013 por un servicio de catering a esa institución que no se habría realizado.

El año pasado, Sammy Morales dijo que la factura fue “un favor” a su sobrino, quien se la pidió para la madre de la que entonces era su novia tras conseguir un contrato con el Registro, pero negó que esto formara parte de una estructura de defraudación.

