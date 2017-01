Con ocho meses consecutivos récord de enero a agosto, la temperatura promedio mundial en 2016 fue la más alta desde que se inicarion los registros en 1880, según los científicos de la NOAA.

Durante el último mes, la temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica combinada con el promedio de diciembre fue la tercera más alta registrada en cualquier mes del registro de 137 años. En el 2016, la temperatura promedio a través de las superficies terrestres y oceánicas globales fue de 0.94 ° C por encima del promedio del siglo XX de 13.9 ° C. Este fue el más alto entre todos los años en el registro de 1880-2016, superando el récord anterior establecido el año 2015 por 0.04 ° C.

El año pasado fue el tercero consecutivo batiendo los registros de calor. Los primeros ocho meses del año registraron temperaturas récord en sus respectivos meses. Desde el comienzo del siglo XXI, el récord mundial anual de la temperatura se ha roto cinco veces (2005, 2010, 2014, 2015 y 2016).

Durante 2016, la temperatura media mundial de la superficie terrestre fue de 1,43 ° C por encima de la media del siglo XX. Esta fue la más alta entre todos los años en el registro de 1880-2016, superando el récord anterior de 2015 por 0,10 ° C.

Las temperaturas altas registradas sobre tierra firme se midieron a través de Extremo Oriente Rusia, Alaska, extremo oeste de Canadá, una franja del este de los Estados Unidos, gran parte de América Central y el norte de América del Sur, el sur de Chile gran parte de África Oriental y Occidental, del sur de Asia, gran parte de las naciones insulares del sudeste asiático y Papua Nueva Guinea, y partes de Australia, especialmente a lo largo de las costas norte y este. Ningún área de tierra firme fue más fría que la media durante el año.

La temperatura promedio de la superficie del mar fue de 0.35 ° C por encima de la media del siglo XX. Este fue marginalmente el más alto entre todos los años en el registro de 1880-2016, superando el récord anterior establecido en 2015 por 0.01 ° C.

Se observaron temperaturas récord en la superficie del mar a través de las aguas del Pacífico norte cerca de Alaska, el Mar de Bering, partes del Pacífico meridional y occidental, partes del Atlántico central occidental, regiones del Golfo de México y el Caribe, partes del sur y del este Océano Índico que se extienden hacia el este a través de las aguas de las naciones de la isla del sudeste de Asia y de Oceanía.

La única zona oceánica con temperaturas frías registradas fue al este del Paso Drake cerca de la Península Antártica, un área que ha estado mucho más fría que la media desde finales de 2013.

Por encima de la superficie de la Tierra, los análisis separados, extraídos de observaciones tanto de satélites como de radiosondas, hallaron que 2016 fue el año más cálido registrado en la troposfera más baja del planeta y su troposfera media. La troposfera más baja representa aproximadamente los 8 mil metros más bajos de la atmósfera, mientras que la troposfera media representa la capa entre aproximadamente 8 mil a 11 mil metros sobre la superficie.

Los análisis de satélites encontraron que 2016 fue el año más frío del registro de 38 años para la estratosfera más baja, la capa de la atmósfera entre aproximadamente 15 mil y 23 mil metros.

En cuanto al hielo y la nueve, según los datos de la NOAA analizados por el Laboratorio de Nieve Global de Rutgers, la extensión media anual de la capa de nieve en el Hemisferio Norte durante 2016 fue de 15.304.000 kilómetros cuadrados. Esto fue cerca de 160 mil kilómetros cuadrados menos que el promedio 1981-2010.

En cuanto al Mar Ártico, las tendencias recientes en el declive de la extensión del hielo polar polar ártico continuaron en 2016. Al promediar los datos diarios del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo, y observando que hubo una transición de sensor no anticipada durante el año, la extensión anual promedio estimada del hielo marino en el Ártico fue de aproximadamente 6.308.000 kilómetros cuadrados, el promedio anual más pequeño del registro.

La extensión anual del hielo marino antártico fue la segunda más pequeña registrada, por detrás de 1986, en 6.936.000 kilómetros cuadrados. En noviembre y diciembre de 2016 extensiones batieron el récord como las de menor tamaño.