Sí, tiene algo que ver con nuestro DIARIO, ya que éste también “vuela”, pero me refiero al otro “tiempo”, al que transcurre sin que nada ni nadie pueda detenerlo, aunque sí hay manera de vivirlo y pasarla bien, si nos lo proponemos y elaboramos un buen plan de vida. Pero, qué grave y terrible es cuando se trata del TIEMPO que transcurre y NO se ven avances ni logro alguno en el desempeño de algún funcionario o de alguna dependencia pública. Ejemplo claro de dicho fenómeno es el “nuevo” IEEPO, al que algunos llaman, “la YEPO” o cosas peores. Pues tal dependencia, que hace más de un AÑO que quedó bajo la RECTORÍA del ESTADO, después de haber sido coto de poder de algunos “líderes” que manejaron y distribuyeron “plazas” a su antojo y beneficio, hasta la fecha actual NO ha empezado a operar con regularidad y, mucho menos, con un mínimo de EFICIENCIA. El dato es ESCALOFRIANTE y, si el gobierno en turno NO toma cartas en el asunto, tendrá que enfrentar, ya en poco tiempo, GRAVES PROBLEMAS del orden administrativo, económico…pero sobre todo, POLÍTICO. El daño será sumamente grave para miles de oaxaqueños, principalmente trabajadores del sector EDUCATIVO. Según nos enteramos, el REZAGO en trámites, tan importantes como son las JUBILACIONES, PAGOS (algunos que inclusive NO se ha comprobado si serían LEGALES), descuentos por FALTAS a personal que NO laboró algunos días, violando el CALENDARIO ESCOLAR, devolución de descuentos realizados sin justificación legal…suma MILES de casos y NO se ve para cuándo habrá “funcionarios” que sepan y quieran realizarlos. Para acabar pronto, después de medio año de haber sido nombrado el señor “Director General”, NO se sabe dónde, cuándo y a qué horas DESPACHA. Al menos NO hay información clara y accesible al respecto. Es en esos casos cuando se dice que “el tiempo vuela…y no se ve nada de nada”. Por otra parte, millones de mexicanos no quisieran (mos) que transcurrieran los pocos días que quedan de este mes que estamos viviendo. Y hoy ya NO cabe la pregunta tan criticada, “Ustedes ¿qué hubieran hecho?”, pues la que ahora cobra vida es, ¿Y ustedes (nosotros) qué estamos haciendo ahora y qué vamos a hacer en cuanto entre en funciones…MR.PRESIDENT TRUMP? ¿O seguiremos esperando a ver qué sucede? Porque, de hecho, los daños y agresiones a los mexicanos YA están sucediendo. Y NI siquiera EPN se ve que esté haciendo algo real y efectivo para proteger a nuestro país de las acciones que están a la vista. Habrá por lo menos MILES de trabajadores mexicanos que serán repatriados a nuestro país. ¿En pocos días serán creados miles o millones de empleos, con las ganancias millonarias de las gasolinas con sus nuevos precios? ¿O se SUMARÁN nuestros campesinos y obreros a los haitianos MIGRANTES para pedir que los acepten y protejan allá mismo, en el país de Mr. Trump? Para ellos y sus familiares el tiempo será “eterno” mientras NO resuelvan su vital problema. Para cuando estas líneas sean leídas, ya faltarán solamente unas HORAS, para que en USA tengan nuevo presidente. A partir de ese momento, cada minuto que transcurra traerá serias “sorpresas”, NO solamente para los mexicanos. Hasta el señor Putin está pendiente y toma ya las medidas necesarias, para enfrentar los acontecimientos. Nosotros esperaremos a ver qué pasa… ¡Como sucede siempre!

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García