CON MAYÚSCULAS

GANA MR. WHISKY.- “Mr. Whisky” ya armó su instrumentita. A costillas de la Seculta va a formar su orquesta con sus amigos que han participado en su fraudulento programita, anunció ayer en conferencia de prensa en la que le surtieron a la rata de 2 patas que acaba de huir de ahí, conocido como “Chito” Orihuela, que se tiznó la lana etiquetada. Para justificar que ya no continúa la orquesta con 38 músicos y que Nacho junto con sus amigotes, los expertos, harán una formación artística, se contratará una compañía para recaudar fondos, seguro otra de sus empresitas culturales, que tan bien le reditúan… La del musical de Broadway, pena ajena. Nacho le ve la cara porque hábilmente metió cizaña contra el proyecto artístico de la OSO del huido Juan Trigos. Y pos ora resulta que ya tiene su Instrumentita, que costará 13 meloncejos. “Mr. Whiskas” ya llamó a sus cuates del DF, que le hacían el trabajo artístico de Instrumenta, ya engatuzó a Anni para que se contrate a una compañía para que siga disfrutando de la vie en rose. Es decir ahora será la oaxqueñada la que le pague sus gustos, ya no el filántropo aquél…

LÍDERES IMPUNES.- Si son cuates del secre de Desarrollo Social, el que cuando estuvo en Segob les dio “aquellitas”, nunca les van hacer nada. Lean la nota del Deforma: Los casos de Liberato Montenegro, líder vitalicio de la sección 20 de Nayarit; Rubén Núñez, cabeza de la sección 22 de Oaxaca, y Juan José Ortega Madrigal, ex dirigente de la sección 18; se “investigan” desde hace dos años en la PGR, sin que el expediente tenga avances, señaló Juan Alfonso Mejía, director adjunto de Mexicanos Primero. “Los tres casos se interpusieron por un presunto desvío de erario, por haber usado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica”… Eso lo hicieron los angelitos cuando estaban como comisionados y a pesar que les demostraron en cada una de ellas, que ninguno habían dado clases, pero cobraron como maestros frente a grupo, no pasó nada. Liberato junto con sus cuatro hijos, (Gerardo, Tania, Jorge y Arturo Liberato), cobraron entre el 2011 y el 2014, como maestros sin dar clases, más de 14 millones de pesos. Un canijo robo, veaslo por donde lo veas y se me hace que deben reponer esa lana.

BURRÉN UÑAS, 3MDP.- Por su parte “Uñas Etilés”, quien se apresta a dejar la conducción del Cártel 22 y pugna porque su corriente se erija como la ganona este fin de semana, desde el 2010 estaba recibiendo un monto mensual de por lo menos 75 mil pesos. Se chutó entonces del 2010 al 2015, 3 millones 313 mil pesotes. ¡Que poca madre!, en tanto el grueso de los mentores casi se mueren de hambre. Por su parte, Ortega Madrigal líder de la disidencia magisterial en Michoacán, no se presentó a trabajar en la Primaria “Mariano Matamoros” y sin embargo cobró. En el último de los casos, lo que hicieron los otros weyes no nos interesa, lo que llama la atención es lo del “Burrencito”… El Hijo de Putla abusó de su cargo como secretario general de la Sección 22, adherido a la CNTE -Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-, con un salario nominal de enero a septiembre de 156,666. Según esto, estuvo asignado como maestro de la escuela normal de Putla, sin dar clases. Si se recuerdan, de una cantina de esa demarcación surgió para hacerse dirigente de la Sección y ora quiere dejar delfín. Sea por Dios…

PACHANGA GASOLINERA.- Los partidos destinan millonarias cantidades para la nómina de sus empleados. El costo más alto es del PRD, le siguen el PAN y el PRI. Todos gastan una millonada en burocracia improductiva… Hablando de estas pachangas, anoten que la Cámara de Diputados gastará 23.1 melones en el pago de seguros de gastos médicos mayores para los legisladores y los funcionarios de mandos medios, superiores y cargos homólogos, que da cobertura también a sus dependientes económicos. Y el resto, a joderse con la desatención en el sector Salud… Por cierto, esos ojales de septiembre de 2015 a diciembre de 2016 se gastaron más de un meloncejo sólo en galletas y café. El Poder Judicial de la Federación reducirá mil 900 melones al presupuesto 2017, que regresará a la Tesorería de la Federación, que serían para obra pública no prioritaria, viáticos y pasajes, racionalización de gastos. Pero no se reducen sueldos los gallones… Senadores del PAN propusieron un plan radical de saneamiento de las finanzas que implique eliminar la famosa Sedatu y fusionar las Secretarías de Economía, Turismo y Energía, que para ahorrar lana…

DEL ADIÓS.- Mientras las huestes de Jesús Romero, el “Charbelín”, iban como burros al Zócalo en contra del “gasolinazo”, el diputable convocante, feliz de la vida ayer en su Jetta, por la gasolinera San Pablo, en donde llenó su tanque de combustible. Las desproporcionadas dieras le dan para eso y más. Que se jodan los de a pata… Tendida como bandida, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, haciendo méritos para su senaduría, según les dijo a los suyos. Fue a la Secundaria General “24 de Febrero” de Laollaga, a inaugurar un techado con luminaria en la plaza cívica. Si lo hizo el gobierno o quien haya sido, vale queso. Ella lo capitaliza… Al IEEPCO no le corre prisa que el PAN y el PRD carezcan de dirigencia. Esperará pacientemente a que los tribunales lo determinen… Deforma puso como lazo de cochino a Rafael Moreno Valle, porque al terminar el mez, que entregue el gobierno deja a Puebla y los poblanos una deuda de… ¡150 mil millones de pesos!, soltó el doctor en Finanzas Públicas, Eudoxio Morales Flores. Y con una hipoteca de… ¡550 mil millones de pesos! La cual se terminará de pagar hasta el año 2062… ABUR.