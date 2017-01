Las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz se han sumado al grupo de celebridades latinas que participan en el movimiento #NoMakeup (Sin maquillaje) en las redes sociales y, aunque hasta ahora ninguna se ha atrevido a llevarlo frente a las cámaras de cine y televisión, alguna no descarta la idea totalmente.

Lo más osada hasta el momento es la cantante estadunidense Alicia Keys, que se atrevió a posar a cara lavada en la multitudinaria alfombra roja de la última edición de los MTV Music Awards, lo que causó revuelo en un mundo del entretenimiento en el que la imagen es tan importante.

“Si yo tuviera la cara de Alicia Keys lo haría todo el tiempo”, dijo con humor la artista Angélica Vale, quien en la nueva comedia de Telemundo La Fan aparece con un maquillaje neutro que ante las cámaras prácticamente desaparece.

“Si ves mi Snapchat yo no me maquillo nunca. Solo lo hago para el trabajo, para verme más presentable, para lucir bien con luces tan fuertes, pero estoy de acuerdo con que las mujeres no sientan que tienen que estar súper producidas para sentirse lindas”, indicó Vale, quien ha hecho papeles fuera del estereotipo de la chica perfecta.

Una de sus novelas más populares fue “La fea más bella”, la versión mexicana de “Betty La fea”.

“Me gusta la idea de que las famosas ayudemos a las mujeres a aceptarse a sí mismas como son, que son bellas con sus imperfecciones. Esta que ves aquí es muy diferente a la persona normal, que es mamá y que pasa el día corriendo de un lado para el otro”, señaló la actriz venezolana Scarlett Ortiz, quien es la contrafigura en ‘La Fan’.

Ambas usan las redes sociales para interactuar con sus seguidores directamente y dicen presentarse de una forma más auténtica. Lo mismo hacen regularmente otras estrellas como Aracely Arámbula, Gaby Espino, Chiquis Rivera y Alejandra Espinoza.

La tendencia de la cara lavada comenzó en las redes sociales con las etiquetas #NoMakeUp y #IWokeUpLikeThis (Me levanté así), pero fue durante el verano de 2016 cuando Keys apareció sin una gota de maquillaje en el evento de clausura de la Champions League.

Desde entonces también apareció al natural en varias alfombras rojas y en los programas de la edición de este año de “The Voice”.

“Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en internet. Era muy insegura”, dijo Keys al explicar su decisión.

Sin embargo, “el que una famosa se exhiba sin maquillaje es muy diferente a que lo haga una mujer común y corriente”, indicó a Efe la bloguera de belleza Ana Cristina Enríquez. “Esa belleza natural no es tan natural como parece. Hay mucho dinero detrás de la cara lavada de esas estrellas”.

“Ese ‘look’ saludable es gracias a tratamientos muy costosos y productos para la piel de primera categoría, además de nutricionistas, tiempo para descansar y menos preocupaciones financieras que la mayoría de los mortales”, agregó.

“En realidad hay que verlo como el resultado de un estilo de vida al que todas deberíamos aspirar”, agregó.

Eso por no hablar de los filtros en las redes sociales. “Ahora hay aplicaciones para los celulares que te maquillan, te hacen más delgada, te agrandan los ojos y hasta te afinan la nariz”, destacó Enríquez, cuyo blog Mami Glamy toca temas de belleza, moda y estilo de vida, desde la experiencia de la maternidad.

La cantante y estrella de reality Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, aseguró que sería mucho más feliz si pudiera salir de la casa como Alicia Keys.

“Sin embargo, hay una realidad de luces, de cámaras y hasta de las demandas del público que no creo que lo haga posible en la vida profesional”, opinó la joven.

“Una mujer bien arreglada es celebrada en nuestra cultura”, agregó Rivera. “No hacerlo es visto como descuido. Creo que alguien que se atreva a salir en televisión sin maquillaje sería muy criticada”, finalizó.