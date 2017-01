Austeridad de politicos

Las condiciones socioeconómicas de México se arruinan ante la caída de los precios del petróleo, la disparidad peso – dólar y próxima asunción del poder de Donald Trump en EU con todas sus nefastas consecuencias, por lo que los gobernantes de México anuncian austeridad, disminución de gastos, reducción de inversiones, rigor en egresos y, según su demagogia hacer todo lo posible para ahorrar dinero, obviamente, del que a los políticos no reduzca sus astronómicos ingresos, porque para quien gana como funcionario, secretario, coordinador o director, no hay problema que le descuenten unos cientos de pesos, si gana decenas de miles, no así para el asalariado al que le aumentan ocho pesos al salario mínimo y el costo de la vida aumenta 100.

Políticos y líderes que usufructúan y explotan los ingresos de los trabajadores, están al margen de la austeridad porque sus vales de gasolina, compensaciones, bonos y demás prestaciones económicas estratosféricas los mantienen lejos de cualquier nivel de austeridad, simplemente son los adinerados del sistema, como el lider de la tristemente célebre CTM, quien hace una semana en ocasión de la reunión para la firma para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, acompañando al presidente EPN, el secretario de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Carlos Aceves Olmo mostró un costosísimo reloj de la marca Patek Philippe, valuado en más de 400 mil pesos, cerca de 20 mil dólares, al tiempo que hablaba sobre mejorar la situación económica de la clase trabajadora. El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde se mostró indignación por estos políticos que salen a pedir una austeridad que ellos son incapaces de realizar, en el caso especial del líder de la CTM, pero también de todos los políticos que desayunan y comen en lujosos restaurantes, viajan en costosas Mamá- Van blindadas y aunque se descuenten a sí mismos algunos miles de sus ingresos, en realidad reciben tanto dinero al año, que su austeridad es como: “quitarle un pelo a un gato”. No hay congruencia ni solidaridad, únicamente la ambición desmedida de obtener todo el dinero que se pueda en los años que estarán gobernando y, lo que le ocurra a la gente que gana 200 pesos o menos al día no importa, excepto que paguen sus impuestos para que entre políticos se los repartan generosamente y, si algo queda, hagan alguna obra austera o gasto sobrio anunciado que se preocupan por ahorrar o economizar.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez