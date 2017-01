Planean hacer precuela de Juego de Tronos

Juego de Tronos está cerca de acabar. Dentro de apenas dos temporadas veremos el final de la serie más exitosa del momento y a HBO le duele tanto como a nosotrs. Los ejecutivos del canal se encuentran en conversaciones para hacer un spin-off de Juego de Tronos y más episodios para la serie principal.

Durante mucho tiempo David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie, han asegurado que Juego de Tronos finalizará en su octava temporada. No solo esto, recientemente pudimos conocer que a la serie solamente le quedan 15 episodios repartidos entre sus últimas dos temporadas. Sin embargo, al tratarse de esta fuente de ingresos tan grande, HBO quiere mucho más contenido.

Casey Bloys, presidente de programación original de HBO, comentó en una entrevista que la cadena no piensa olvidarse de la serie todavía. La historia de George R.R. Martin es tan grande que podrían contar muchas cosas:

“Lo estamos explorando. Todavía no tenemos ningún guión ni una idea definida al 100%, pero es una propiedad intelectual muy grande y seríamos muy tontos si no exploráramos más contenido. Se trata de un universo enorme y rico de historias, no podemos ser tan tontos y no expandir nuestro contenido”.

Sobre si harían un spin-off, Bloys respondió:

“En realidad una precuela se siente como algo más correcto y con menos presión que hacer un spin-off. El universo de [George R.R.] Martin tiene demasiadas historias maravillosas que sirvieron de base a los acontecimientos [en Juego de Tronos]”.

Es cierto que Martin ha publicado cuentos cortos sobre el origen de algunos personajes y familias, por lo que entre ese material y el ascenso de Robert Baratheon al poder hay muchas cosas que contar.

Por último, Bloys también comentó que Weiss y Benioff están considerando de nuevo cómo darle forma al resto de la serie. Sus planes originales de hacer 15 episodios para las dos temporadas finales de Juego de Tronos podrían cambiar.

“Tengo entendido que todavía le están dando forma a las temporadas. Ellos siempre hacen lo que creen que será lo mejor para la serie y eso lo respeto mucho, pero no puedo negar que me encantaría que hicieran más episodios”.

Con información de Gizmodo