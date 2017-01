El presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que la institución podría tener un ahorro de al menos 150 millones de pesos este año con las medidas de austeridad que aplicará.

No obstante, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, planteó que el ahorro no sea de 10% en ciertas áreas, como lo dio a conocer Escudero el domingo, sino que sea de 20% del presupuesto de la institución, es decir, de 908 millones 394 mil 517 pesos.

Consideró que este acuerdo lo podrían asumir los coordinadores parlamentarios este mismo martes en la Junta de Coordinación Política para que sea aprobado por el Pleno. Además, planteó que el dinero ahorrado se regrese a la Tesorería de la Federación.

“Lo real es que se regrese a la Tesorería, que ya no se entregue al Senado, que ya no, las ministraciones mensuales o quincenales que recibe el Senado de la República de la Tesorería ya no se reciban, que se reciban disminuidas con el 20 por ciento. Porque si empezamos con el hecho de empezar a donar a quien uno quiere, simple y sencillamente no es reducción en el gasto”, dijo Barbosa en conferencia de prensa.

Con información de Excélsior.