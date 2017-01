CON MAYÚSCULAS, AUSTERIDAD

AUSTERIDAD.- El gobierno de Oaxaca de Juárez inició un plan de austeridad para poder ahorrar este año recursos por el orden de los 80 meloncejos en el rubro de servicios personales, cancelando la contratación de servicios de telefonía celular, vales de gasolina y la contratación de vehículos para servidores públicos, además de que no se entregarán vales para combustibles. El anuncio lo hizo el propio presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, al término de la sesión de cabildo el pasado jueves, lo que indica que en efecto las cosas se van a poner de la recontrachompeta… “Estamos revisando también el tabulador de sueldos para que tengamos los ajustes correspondientes y también en materia de recursos materiales. Habrán acciones para generar ahorros importantes, como reducir el número de secretarías, que ya dejaron de ser tales (el más mamón se sentía secretario); hoy son coordinaciones que bajan a 7 en lugar de 10. “No hay subsecretarías ni secretarios técnicos en las áreas. Tampoco secretarios particulares. Esto es, menos gatos de angora que luego sienten que apagan el fuego a plumas…

EL CONTRASTE.- En tanto, los diputables de San Lázaro, y te encabronas. Porque esos guangos con su área administrativa se aprobaron pagar más de 256 melones para cubrir los vales de despensa, alimentación y gasolina que utilizarán los legisladores y funcionarios de alto nivel de la Cámara Baja este año. El pasado mes de diciembre de 2016 se avaló la licitación que considera una partida de más de 9 millones 354 mil pesos para dotar de vales de gasolina a los diputados y funcionarios de alto nivel para todo 2017; fue adjudicada a Efectivale S de RL de CV. No, si el más chiumuelo masca fierro… Tampoco contemplan esos hijos de Pancha reducir sus ingresos mensuales, que oscilan en promedio en torno a 179 mil 800 pesares. Ese monto se integra por la dieta (salario), atención ciudadana, asistencia legislativa, apoyo para transporte y traslado desde sus estados a Ciudad de México, vales de gasolina; y para presidentes de comisiones, además del automóvil híbrido que se les asignó, un ‘‘fondo de apoyo’’ de 9 mil pesos. Para los legisladores no existe obligación legal de comprobar esos ingresos…

STEUABJO, POR EL 50%.- Cierto que la situación económica está de la tiznada y que amenaza con ponerse “más pior”, pero ya pasarse de rosca como los changos del STEUABJO, que piden un aumento salarial del 50 por ciento “debido al alza en los combustibles y demás bienes”, ya es pasarse de rosca. Porque imaginen que todos los sindicatos se soltaran con una exigencia similar, a este país se lo carga la fregada. Ayer, las huestes de Fernando López Cruz realizaron una marcha de Ciudad Universitaria a la sede de la Junta de Conciliación y Arbitraje para irle a hacer el planteamiento a Brozo, el abogado tenebroso, y este apriete a las autoridades de la UABJO para que afloje el cuerpo… Explica el dirigente que son 52 puntos los que hay que revisar en esta revisión contractual, pero se duelen de que la patronal no les ha dado ninguna respuesta, así que de no hallar solución a sus peticiones, estallarían la huelga el próximo 1 de febrero. Lo gacho de la movilización de los esteuabjos fue que paralizaron la circulación en el Bulevar donde está la Junta, bloquearon con camiones, como si la gente tuviera la culpa de su despiporre.

DE TOCHO MOROCHO.- Que el Poder Judicial de Oaxaca no sabe cómo hacer frente a la cuesta de enero y a pesar de los 810.37 melones que le aprobó el Legislativo local como presupuesto para el 2017, aún no logra restablecer la operatividad de juzgados y tribunales. El juzgado segundo de lo familiar solicitó a la Unidad de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección de Administración del Poder Judicial, proveer material de oficina, del cual carecían desde por lo menos el mes de octubre pasado. La respuesta fue negativa por los adeudos que la Judicatura tiene con proveedores… Que hay inquietud en el gremio de los chupatintas porque el lengua suelta del “Pelón Rosas”, que fue su líder sindical y les impuso a Lipe Pinocho, anda contando a medio mundo que él va a crear dentro del tricolor oaxaqueño, una especie del sector burócrata del partido, que para el efecto fue que lo llevó Germán Espinosa al CDE. Preferimos al Peje que al ricachón de Cuilapan, dicen… Hablando del rumbo, Xoxo comenzó recolección de basura con volteos porque la gente del “Lobo” se llevó al hasta las llaves del transporte recolector, según trabajadores de limpia…

TRES PARA EL ESTRÉS.- Día de helodias y si sigue el frío, entrarle al marrascapache de agave silvestre del distrito de Sola, el auténtico Tobalá, no el comercial, que ni es mecate ni es nada. Tres para el estrés y no más. Conste… A reserva de veros para desahogar el asuntacho os comento que al comparecer ante legisladores para explicar el “gasolinazo”, Pedro Joaquín Coldwell mintió con todos sus dientes. Dijo que jamás ofrecieron bajar el precio de las gasolinas con la Reforma Energética, olvidándose el wey que fue el propio “Copetón” quien salió con esa jalada. El “Meados” de Hacienda soltó que no hay marcha atrás en el “gasolinazo”, porque es resultado del alza mundial, o sea que ya nos cargó la tía de las muchachas… Por cierto, dicen que Profeco ha revisado dos mil 334 estaciones de servicio en gasolineras de todo el país, pero aquí en Oaxaca la Procuraduría está coludida con los gansters del sector, porque nunca se sabe de operativo alguno… Que no tiene contemplado retirar concesiones a ojales del sector dice Paco Pizza, claro que si se pasan de tueste, les podrían reventar su mandarina en gajos… ABUR.