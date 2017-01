América es un equipo muy grande, afirma Cecilio Domínguez

El paraguayo Cecilio Domínguez llegó a la Ciudad de México para realizar los exámenes médicos y firmar su traspaso con el América por los próximos cuatro años. El delantero, proveniente del Cerro Porteño, manifestó sentirse ilusionado por esta nueva etapa en su carrera y aclaró que los problemas legales en su país, tras una denuncia de su exesposa por agresión física, quedaron aclarados.

“La mayoría de las cosas que se dijeron en Paraguay eran mentira. No se me arrestó. Tenía que estar en la audiencia a las 11 de la mañana, pero me encontraba a 400 kilómetros de ahí. Todo quedó aclarado. Tuve muchas ofertas, pero decidí venir acá porque el América es un club muy grande y significa mucho”, señaló.

Sobre la posibilidad de coincidir con jugadores de su país como Pablo Aguilar, Miguel Samudio, Bruno Valdéz y Cristian Paredes, Domínguez reconoció tomarlo como un paso adelante.

“Significa mucho, me emociona todo lo que viene. Físicamente estoy bien, porque venía de hacer pretemporada en Paraguay. Vengo a hacer goles. Me comprometo a entregarme, a crecer y ojalá que nos vaya bien. Hay jugadores buenísimos en el América. Muchos amigos están acá. Me hablaron del club y de todo lo que significaba. Esta liga está creciendo cada vez más y espero hacer lo mismo individualmente”, complementó.

Por último, el futbolista de 22 años explicó el video que subió a redes sociales, en el que sale portando una camiseta de los Pumas de la UNAM.

“Tengo una opinión sobre eso: cuando estoy en un país y juego por un club, no me pongo camisetas de otros que están en la misma competencia. La camiseta de Pumas me la regaló mi amigo Darío Verón y la usé. Tengo muchas de varios jugadores de México y no tengo problema. Ahora, lógicamente no las voy a usar. Vengo de un equipo grande en Paraguay como es Cerro Porteño, así que no es nueva la presión de ganar cosas”, concluyó.

Si los resultados de los exámenes médicos son positivos, el 80 por ciento de la carta de Domínguez pertenecerá al América. El 20 restante se dividirá entre el Sol de América y Cerro Porteño, en partes iguales. Su presentación podría darse la siguiente semana en las instalaciones de Coapa.

Con información de Agencias