Perspectiva nefasta

Como mexicanos, latinoamericanos o ciudadanos del resto del mundo, nos indignamos, enfadamos o encolerizamos por la personalidad, actitud, insolencia y desplantes de Donald Trump, quien asumirá la presidencia de USA el próximo 20 de enero, iniciando una nueva era en las relaciones con México y una perspectiva funesta para nuestro país por las medidas que tomará para beneficiar a su patria y, como dice, nunca más a los otros, contexto que si bien es adverso para México, para los gringos tiene la promesa de hacer otra vez grande a EU, porque Donald Trump gobernará, como debe ser, para los ciudadanos de su país, no para los migrantes ni para quienes, por ganar más, instalan sus negocios fuera de EU, sabiendo que, por ejemplo en México, pagan con pesos a los trabajadores.

Donald Trump ganó las elecciones porque su perspectiva es beneficiar a los EU por medio de una política en la que primero estén los empresarios estadounidenses, los intereses comerciales y militares de ese país, sus negocios y sobre todo su gente, cerrando las fronteras con muros, como levanta bardas cualquiera alrededor de su casa y pone protecciones para que nadie se meta sin permiso, evitando el acceso de indocumentados y delimitando a los musulmanes o quien sea vaya en contra de los intereses de USA. Durante décadas vivimos con cierto proteccionismo del vecino del norte confiando que en que siempre sería así y que toda la vida los necesitados de México podrían irse a buscar trabajo, situación comodona para México que le hacía desinteresarse por crean mejores oportunidades, sabiendo además que enviarían dólares a nuestro país, de la misma forma que creímos que sus fábricas estarían siempre aquí, donde pagan con miserables pesos, pero ahora vemos que no es así y que la perspectiva es funesta, el futuro nefasto porque las empresas se irán, otras no se instalarán aunque no sean gringas; cientos de miles de indocumentados serán deportados, los que quieran irse ya no podrán y además no se podrán enviar remesas si no se tiene visa, se cobrarán aranceles extras a las importaciones, no comprarán petróleo y el dólar llegará a 25 pesos, así que la perspectiva para México es nefasta, mientras que para EU parece ser óptima. Ojalá también en México hubiese un presidente que pensará primero en sus paisanos y no en su partido político, su familia o en intereses que no son de los mexicanos, buscando quedar primero bien con la ONU o con Derechos Inhumanos antes que con los mexicanos más necesitados o los que emigran del país, que ahora se tendrán que quedar.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez