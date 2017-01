La canción No plan, del legendario músico David Bowie, quien falleció el 10 de enero de 2016, se encuentra disponible por primera vez en plataformas de descarga y streaming.

El tema forma parte del disco EP del mismo nombre que fue liberado el domingo pasado y que está conformado además por Killing a Little time, When I met you y Lazarus.

El pasado 8 de enero, día en el que Bowie hubiera cumplido 70 años, se lanzó también el video de No plan, el cual dirigió Tom Hingston, quien ya había colaborado con “el camaleón del rock”.

El clip fue grabado durante las sesiones del disco ?, el vigésimo octavo y último de David. La balada fue considerada por Rolling Stone como la cuarta mejor canción del Top 50 2016.

De acuerdo con un comunicado, No plan se encuentra disponible en formato digital, al igual que Killing a Little time, When I met you, sin la necesidad de tener que descargar el EP.

El álbum ? fue nominado a cinco premios Grammy y se colocó en el puesto número uno en las listas de más de 20 países.

Con información de Excélsior.