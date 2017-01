INE ahorra

Lo que parecía imposible –que Lorenzo rectificara– acaba de anunciarse como una realidad. Decidió que NO se construirá su edificio cuyo costo sería de MIL MILLONES de pesos. Sin embargo, HASTA ahora se informa muy a la ligera, que actualmente se pagan CIEN MILLONES de pesos (me imagino que anuales) por RENTA de diversos locales donde se tienen oficinas de dicha institución nacional, que es quizá la más importante del régimen que opera en nuestro país. Se dice que la decisión del presidente o principal “consejero” de dicha institución, tomó tal decisión, de NO construir su edificio soñado, es un acto de solidaridad con el ESTADO MEXICANO, que se las está viendo más negras que nunca para sobrevivir, dadas las condiciones económicas en las que se encuentra para iniciar este 2017. Ojalá que los LEGISLADORES sigan el ejemplo y ACEPTEN por primera vez en la HISTORIA de México, por lo menos NO autoasignarse otro brutal AUMENTO de salarios (que NO simples DIETAS) como acontece cada año. NO es posible NI LEGAL que esos “representantes sociales”, cobren MÁS que el propio PRESIDENTE de la REPÚBLICA, como está comprobado. Sobre todo por el triste y tibio papel que desempeñan, que en nada contribuye a que haya equidad y honestidad en el país. Prueba irrefutable de esto es la incontrolable CORRUPCIÓN que aqueja y perjudica a MÉXICO ENTERO. Si los legisladores ACEPTARAN el recorte salarial que se acaba de APROBAR en el nuevo PACTO firmado por PN y algunos empresarios, se podría EXIGIR a todas las dependencias oficiales que acataran también la disposición de restarle el DIEZ POR CIENTO a sus jugosos salarios. Con esa medida, por lo menos habría tela de dónde cortar para empezar a pagar el MURO, que ya el señor Tramp ha asegurado que será una de las primeras obras que llevará a cabo en cuanto tome posesión de su cargo. Nos guste o NO nos guste a los mexicanos, el mencionado MURO es totalmente necesario …para los ESTADOS UNIDOS…ya que cada vez es más difícil para SU gobierno, CONTROLAR la entrada a su país, de miles y miles de INMIGRANTES de TODO TIPO, la mayoría de ellos INDOCUMENTADOS. Por nuestra parte, los mexicanos deberíamos PREGUNTARNOS CÓMO son tratados los centroamericanos que se “brincan” o pasan caminando tranquilamente la FRONTERA de allá del sur, al cruzar nuestro territorio para llegar a la frontera norte en busca de “colarsepalotrolado”. SALVO las “patronas” que los esperan a orilla de vía del ferrocarril conocido como “la bestia”, para pasarles su bolsa con comida, dichos migrantes arriesgan su VIDA para poder llegar a su destino. De tal manera que NO nos debe asombrar tanto, que MILES de mexicanos CRUCEN sin documentos la frontera norte, en busca de los ambicionados DOLLARS, que permiten que sobrevivan sus familias, que de otra manera NO tendrían siquiera para comer una vez al día. Lo que nuestro GOBIERNO debe hacer, es precisamente lo que Mr.TRUMP promete llevar a cabo en su país, CREAR EMPLEOS con salarios justos y DEFENDER los RECURSOS NATURALES y HUMANOS que aún nos quedan. ENTEGARLOS al extranjero es poco menos que un “suicidio”. Lo que SÍ es, se llama traición a México.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García