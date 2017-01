Exhiben a personal del CAPA en redes sociales

Usuarios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender esta situación ocurrida en el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), ubicado en Trinidad de Viguera, Oaxaca.

Directivos y personal del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) fueron captados descansando en horario laboral, mientras los pacientes esperaban ser atendidos.

“Soy un usuario que tiene sus pláticas de adicciones aquí, esto me llama la atención, ya que con anterioridad, las veces que me toca ir siempre encuentro a las trabajadoras pintándose las uñas, con música a todo volumen, no sé si esto es legal”, señaló un usuario.

El Centro de Atención Primaria en Adicciones está integrado por psicólogos y profesionales de la salud, que ofrecen servicios de orientación y consejería; así como tratamientos breves.

