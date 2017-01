Una mujer grabó y enfrentó a un presunto acosador en Monterrey, Nuevo León y lo denunció a través de su cuenta de Facebook.

La joven narra que, al ir caminando por la calle, se percató que un sujeto, a bordo de su automóvil, la seguía e incluso la estaba grabando con su teléfono móvil.

Agrega que por un lapso de 10 minutos el individuo siguió sus pasos y, cuando ella cambió de calle, el hombre dio la vuelta la manzana en su vehículo para continuar con la persecución.

“Este estúpido enfermo me venía siguiendo y grabando desde que salí del trabajo. Me siguió aprox (..sic) 10 minutos y aun cuando cambié de calle, se fue a darle la vuelta a la manzana para continuar haciéndolo. Paró el carro y me dijo ‘mira lo que hago con este video’ y lo que hizo mejor ni lo digo que me da un asco”, afirma en su post en la red social.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 13 de enero en la calle Washington, en el centro de la ciudad. El sospechoso circulaba en un automóvil Tsuru color blanco, con el número de placas SSN-99-29 del estado de Nuevo León.

“Ojalá dé con él o vean esto personas que lo conocen para que le de vergüenza al cínico este”, advierte la denunciante.

Advertencia: El siguiente video contiene lenguaje soez