BASTA DE GRILLAS, CON MAYÚSCULAS

BASTA DE GRILLAS.- Apenas a tiempo los diputables pidieron al secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés, desquite su chivo y atienda los diversos conflictos existentes que han dejado muertos y desplazados. Los diputados coincidieron en señalar que es lamentable que el funcionario no haya instalado las mesas de diálogo en los municipios en conflicto y esperan que la Segego atienda con prontitud los problemas que ya son graves. Esto es, están conminando al de la triple “A”, deje a un lado la grilla y ya se ponga a talonear. Ora que se ponga las pilas… El Pleno Legislativo aprobó un exhorto al titular del Ejecutivo para que instale mesas de diálogo para resolver conflictos como el de San Mateo y Santa María del Mar, del distrito de Juchitán. Los diputados expusieron otros puntos críticos, pero eso no inmutó al funcionario, a quien exhortaron a chambear y éste prefirió reunirse con dirigentes e integrantes del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas, en el que pulula puro mafioso como el guango de la Codedi, a los que se les da mayor beligerancia para que sigan jodiendo… Futurismo senatorial, you know.

QUE BIEN JODEN.- Por cuarto día consecutivo la CENEO, que agrupa a los normalistas de Oaxaca, bloquearon el crucero del IEEPO, sobre la carretera al Tule, armando un congestionamiento de toda la trompada. Quienes han caído en estos desmadritos pueden dar la idea de lo que se vuelven estos atentados a la libertad de tránsito de la gente. Hay que sufrirlos para entenderlos. Por desgracia los señores funcionarios no utilizan esas vías y no sienten lo que siente el grueso del pípol. Y todo porque los ternuritos exigen la entrega de plazas automáticas a los egresados de las 11 escuelas normales. Sólo por eso… Saben, igual que sus dignos mentores del Cártel 22, que con este tipo de presiones pueden conseguir lo que se les pega la gana y es por ello que recurren a estas prácticas desgraciadas. Se observa que los cilindrean los del Cártel, que han logrado lo que quieren de los gobiernos federal y estatal. Otras demandas son: mesa de negociación con el gobierno, abrogación de la Reforma Educativa, liberación de los presos, cancelación de órdenes de aprehensión y que se restablezcan los beneficios que tenían.

BUENOS RESULTADOS.- Y es que la práctica de presionar para chantajear da buenos resultados. Vean esto: El secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García López, ofreció a la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca, otorgarle 36 permisos la próxima semana para que ponga a circular igual número de taxis foráneos en por lo menos cuatro poblados del Valle Central. Tras el bloqueo a las oficinas de Sevitra, dice la información, el servidor público decidió entregar estos permisos para que los manifestantes retiraran la protesta. Paco Pizza tiene el bonche de broncas y los ojales sacan provecho… Nunca se vio Paquito de tamarindo, los de la FESO le tomaron la dependencia para demandar agilice sus trámites de “alta” y los puedan poner a circular como taxis foráneos. Entre que son peras o manzanas, la próxima semana la Sevitra otorgará a la federación al menos 36 permisos para circular taxis foráneos en los municipios de Santa Lucía del Camino, San Sebastián Tula, Tlalixtac de Cabrera y la Villa de Mitla. Lo que puede pasar es que el mal ejemplo se extienda y esto se vuelva un despiporre. La industria del chantaje, pues…

PALO AL “ÁGUILA”.- Estudiantes de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ganaron un amparo federal contra las autoridades académicas, ante el cambio de horario que realizaron de manera arbitraria en perjuicio de mil 500 jóvenes de la Facultad de Leyes. Como efecto de este resultado, en un lapso de 48 orejas deberán rendir su informe previo y presentar pruebas y alegatos contra esta violación a los derechos de los estudiantes, quienes han rechazado el sistema impuesto por Miguel Ángel Vázquez Ramírez, quien se ostenta como director de la Facultad… El representante jurídico de la parte inconforme con las autoridades educativas, Arturo Bazán, explicó que los estudiantes deben elegir su horario del 19 al 21 de enero dado que de forma irregular el Consejo Técnico y el supuesto director modificaron fechas y cargas laborales a los estudiantes y profesores.

Al menos mil 500 estudiantes fueron afectados, se ampararon más de la mitad y se espera que en próximos días el resto realice acciones similares. A unos 160 maestros se les modificaron sus cargas académicas y con esto salen afectados, refiere el maestro Bazán…

LAS DE RIGOBERTO.- Me llega un comunicado que ipso facto comparto con vosotros: “Trabajadores del Poder Judicial de Oaxaca podrían paralizar actividades este viernes 13 y tomar los juzgados civiles familiares, así como los juzgados penales ante lo incierto de su pago salarial correspondiente. Hay inconformidad también por la falta de material de oficina y de limpieza, y el casi nulo mantenimiento a sus instalaciones eléctricas y sanitarias, y por el incumplimiento en el otorgamiento de uniformes en 2016”. Pero el truculento “Tribilín”, ni se inmuta… Otro documento que recibo y que a la voz de ya, igual comparto con vosotros porque se me hace cotorro: “¿Cómo se llamaría Peña Miento si hubiera nacido en otro país? Alemania: Otto Frauden, Arabia Saudi: Elim Postor, China: Chan Chu Yo, Cuba: Silvió Panada, Francia: Pierre D`Elvotto, Grecia: Hurto Sinescrupoulos, Holanda: T. Van Astaffar, India: Gandi Sima Farsa, Israel: Abraham Urnas, Italia: Massimo Atraco, Japón: Tekito Tuboto, Líbano: Mestafa Al-Botar, Portugal: Santiago de Trampinha, Rusia: Iván A.Timar, Uganda: Ami Mewele Alomimo, Vietnam: Jo Dan Sen… ABUR

Columna CON MAYÚSCULAS